Insider: Suu Kyi in Myanmar zu weiterer Haftstrafe verurteilt

APA/AFP/MYANMAR MINISTRY OF INFO

Die 77-Jährige, die bereits in Einzelhaft sitzt, hat alle Vorwürfe als absurd zurückgewiesen.

Die abgesetzte De-Facto-Regierungschefin soll weitere sechs Jahre Haft bekommen. Die Nobelpreisträgerin wurde in vier Korruptionsfällen für schuldig befunden, insgesamt drohen ihr fast 190 Jahre Gefängnis.

In Myanmar hat ein Gericht die abgesetzte De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi laut einem Informanten zu weiteren sechs Jahren Haft verurteilt. Die Nobelpreisträgerin wurde in vier Korruptionsfällen für Vergehen rund um Immobiliengeschäfte für schuldig befunden, wie eine Person mit Kenntnis des Verfahrens am Montag mitteilte.

Insgesamt ist Suu Kyi, die Gallionsfigur des Widerstands gegen die Militärherrschaft, wegen mindestens 18 angeblichen Vergehen angeklagt - unter anderem wegen Betrugs sowie wegen Verstößen gegen Corona- und Wahlgesetze. Zusammengenommen drohen ihr fast 190 Jahre Gefängnis. Die 77-Jährige, die bereits in Einzelhaft sitzt, hat alle Vorwürfe als absurd zurückgewiesen.

Prozesse international als politisch motiviert angesehen

Suu Kyi war bereits wegen anderer Anschuldigungen zu elf Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im aktuellen Fall war ihr laut dem Insider unter anderem vorgeworfen worden, Gelder aus einer von ihr gegründeten Gesundheits- und Bildungsstiftung für den Bau eines Hauses eingesetzt und Geschäfte mit staatlichem Grundbesitz mit einem Preisnachlass getätigt zu haben.

In weiten Kreisen der internationalen Gemeinschaft werden die Prozesse gegen Suu Kyi als politisch motiviert gesehen. Gegen das Militär wurden Sanktionen verhängt. Ein Sprecher der Regierung war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu dem neuen Urteil zu erreichen. Das Militär hatte Anfang 2021 geputscht und neben Suu Kyi auch andere Vertreter der damaligen Regierung sowie die meisten führenden Politiker ihrer Partei der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) festgenommen.

Suu Kyi ist die Tochter eines im früheren Birma gefeierten Helden im Kampf um die Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialherrschaft Großbritannien. Suu Kyi hatte zwischen 1989 und 2010 insgesamt rund 15 Jahre unter Hausarrest verbracht. Sie stand an der Spitze der Demokratiebewegung, die sich gegen das schon seit 1962 regierende Militär auflehnte. Im Jahr 2010 kam sie frei und führte ihre Partei fünf Jahre später bei Wahlen an die Macht.

(APA)