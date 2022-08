Großbritannien genehmigt Moderna-Impfstoff gegen Omikron

Das Vakzin für eine Auffrischungsimpfung wurde gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt, soll aber laut Hersteller auch gegen die aktuell dominierenden Subtypen BA.4 und BA.5 „gute“ Ergebnisse erzielen. Die EU prüft eine Zulassung noch.

Die britische Arzneimittelbehörde hat grünes Licht für den an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff von Moderna gegeben. Das Vakzin des US-Biotechnologieunternehmens sei für die Auffrischung von Erwachsenen zugelassen worden, teilte die MHRA am Montag mit. Eine klinische Studie habe ergeben, dass der Impfstoff eine "starke Immunreaktion" sowohl gegen den ursprünglichen Virusstamm als auch gegen die Omikron-Variante auslöse. In der EU läuft die Prüfung noch.

Es ist der erste sogenannte bivalente Corona-Impfstoff, der in Großbritannien zugelassen wurde. Die bisher verfügbaren Impfstoffe haben dazu beigetragen, die Zahl der coronabedingten Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle zu reduzieren. Allerdings zielen sie überwiegend auf frühere Stämme des Coronavirus ab.

Auch Biontech/Pfizer will Update bringen

Der Moderna-Impfstoff mit dem Namen "Spikevax bivalent Original/Omicron" richtet sich sowohl gegen den ursprünglichen, erstmals 2020 aufgetretenen Coronavirus-Stamm als auch gegen die Omikron-Variante BA.1. Auch für die Subtypen BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante seien "gute" Ergebnisse erzielt worden, teilte die MHRA mit.

Der angepasste Moderna-Impfstoff wird derzeit auch von der EU-Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Parallel befasst sich die EMA mit der Prüfung eines angepassten Vakzins von Biontech/Pfizer. Dessen Zulassung ist für Herbst angestrebt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte im Juli vor dem Hintergrund der sich rasch ausbreitenden Omikron-Subtypen gewarnt, die Pandemie sei "alles andere als vorbei“.

