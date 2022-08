Norbert Sedlacek Koch, 60, stach am Montag in See, der Wiener Extrem-Segler startete eine Extrem-Tour rund um Nord- und Südpol und retour: 32.000 Seemeilen, Eigendialoge, Unbekanntes und Extremes warten.

Les Sables d‘Olonne. Im Leben kommt es immer anders, als man denkt. Manchmal muss man auch länger warten als gedacht, ehe sich ein großer Traum erfüllt. Bangen, dass es gelingt, weil Pandemie, Elektrik, Geld oder Gesundheit Wellen machten, feixt der Wiener Norbert Sedlacek Koch, davon hatte er genug und muss laut lachen. Soeben hatte der Extrem-Segler, Offshore-Profi und Eigentümer von „Innovation Yacht“ in Les Sebales d'Olonne an Frankreichs Atlantikküste sein Boot geladen. Das Abenteuer konnte beginnen.

„Endlich“, erzählte er der „Presse“ und lachte, denn darauf musste er nach Absagen, Verschiebungen und Abbrüchen jahrelang warten. Am Montag stach er in See und will nonstop die Welt umsegeln im Projekt „Ant-Arctic-Lab“. Es warten mindestens 32.000 Seemeilen und 200 Tage auf hoher See. Mit gefährlichen Passagen, rauem Wellengang, Kälte oder Einsamkeit. „Herrlich!“