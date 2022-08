Sissy Sound Record Store: Fülle in der Nische leben

(c) Katharina F.-Roßboth

Holger van Dordrecht vor seinem Sissy Sound Record Store in Wien.

Mit seinem Sissy Sound Record Store lockt Holger van Dordrecht an die Ränder der Popmusik. Das Sortiment reflektiert seine musikalische Sozialisation.

Schon von außen hat das Sissy Sound eine gemütsaufhellende Anmutung. „Fünf Jahre lang habe ich nach einem geeigneten Objekt gesucht. Als ich dieses ehemalige Knopfgeschäft in der Margaretenstraße gefunden habe, da wusste ich, jetzt muss ich es versuchen“, sagt Holger van Dordrecht.

An die 20 Jahre hat er bis zu diesem Zeitpunkt in einem bekannten Elektronikfachmarkt gearbeitet. Von der Selbstständigkeit hat er immer wieder geträumt. Beinah schien es, als hätte er sich damit versöhnt, dass sein Wunschbild eine Fantasie bleiben würde. Doch dann hat er es doch noch in die Realität umgesetzt und sein eigenes Plattengeschäft gegründet.