Wann Vermieten „gewerblich“ wird

Kurzzeitvermietung. Ein Verbot „gewerblicher“ Vermietung via Airbnb, Booking.com etc. muss nicht im Sinn der Gewerbeordnung zu verstehen sein, entschied der VwGH in einem Fall aus Wien.

Wien. Es war ohnehin nur eine eher vage Hoffnung. Oder Befürchtung, je nachdem: dass das Geschäft mit Kurzzeitvermietungen via Airbnb, Booking.com etc. vielleicht doch in mehr Wohnungen erlaubt sein könnte als angenommen. Konkret auch in Gebieten in Wien, die als Wohnzonen ausgewiesen sind. Und zwar dann, wenn man als Vermieter wirklich nur die Räume bereitstellt, aber keinerlei Dienstleistungen erbringt, wie sie in Beherbergungsbetrieben üblich sind.

Eine Formulierung in der Wiener Bauordnung könnte auf den ersten Blick in diese Richtung deuten: In Wohnzonen verboten ist demnach die „gewerbliche“ Nutzung von Wohnungen zu kurzfristigen Beherbergungszwecken. Aber was bedeutet „gewerblich“? Ist damit ein Betrieb im Sinne der Gewerbeordnung gemeint? Unter anderem darüber stritten eine Hauseigentümerin und der Wiener Magistrat drei Jahre lang. Nun hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden. Und es bleibt dabei: In den Wiener Wohnzonen dürfen Räume, die für das Wohnen gewidmet sind, nicht zu Kurzzeitunterkünften umfunktioniert werden, auch wenn keine Bettwäsche bereitgestellt, kein Reinigungsdienst angeboten, kein Frühstück serviert wird.

Regelmäßig vermieten reicht

Das Wort ist hier nicht im Sinne der Gewerbeordnung zu verstehen, stellt der VwGH klar, sondern hat im Kontext der Wiener Bauordnung einen eigenen Sinn. Denn die Wohnzonen haben den Zweck, den Wohnungsbestand zu erhalten. Die Anforderungen an eine „gewerbliche Nutzung“ seien daher geringer, dafür reiche es, wenn Wohnungen „regelmäßig gegen Entgelt kurzfristig vermietet werden“, ohne dass notwendigerweise weitere Dienstleistungen erbracht werden müssen. (Ro 2020/05/0029)

Was folgt nun daraus? Zunächst einmal, dass es zwar nicht auf das Vorliegen eines Gewerbebetriebs im Rechtssinn ankommt, wohl aber auf die „Regelmäßigkeit“ der Vermietung. Auch das geht aus den Gesetzesmaterialien hervor, auf die der VwGH in seiner Entscheidung verweist: Nicht erfasst sind demnach „Fälle, in denen Personen im Sinne des ,Home Sharing‘ ihren eigenen Wohnraum gelegentlich vermieten, um sich etwas dazuzuverdienen, wenn in zeitlicher und räumlicher Hinsicht die eigene Nutzung zu Wohnzwecken überwiegt und der Wohnraum daher nicht zweckentfremdet bzw. dem Wohnungsmarkt entzogen wird“, heißt es da. Weiterhin zulässig sei demnach etwa die kurzzeitige Vermietung, während man auf Urlaub ist.

Und was heißt „kurzfristig“? Da bestätigt sich einmal mehr ein Richtwert von rund 30 Tagen – wobei aber einzelne Vermietungen darüber hinausreichen können.

Die Entscheidung bezieht sich allerdings ganz konkret auf die Wiener Bauordnung, anderswo können die Regeln ganz anders sein. Dass Begriffe wie „gewerblich“ dann im Sinne dieser Regelungen auszulegen sind und nicht zwingend nach der Gewerbeordnung, wird jedoch generell gelten.

Zivilrechtliche Fragen

Noch etwas sollte man nicht übersehen: Das Thema hat auch eine zivilrechtliche Seite; und Zivilgerichte können wieder zu anderen Ergebnissen kommen. Etwa bei der Kurzfristigkeit: Die 30 Tage finden sich zwar auch in der OGH-Judikatur, demnach ist (in ganz Österreich) die ständige touristische Vermarktung einer Eigentumswohnung für Zeiträume von zwei bis 30 Tagen jedenfalls nicht von der (zivilrechtlichen) Widmung „Wohnen“ gedeckt (5 Ob 59/14h). Man braucht daher die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer. Das Bezirksgericht Innere Stadt entschied aber in einem Einzelfall, dass bei touristischen Vermietungen überhaupt erst ab sechs Monaten keine Umwidmung erforderlich sei.

Wieder andere Fragen stellen sich, wenn man Mieter ist. Leicht übersehen werden kann da beispielsweise, dass es auch eine Rolle spielt, wie viel man mit der Untervermietung verdient. Selbst wenn diese laut Mietvertrag nicht verboten ist, können unverhältnismäßig hohe Einnahmen in Relation zur Miete, die man zahlt, einen Kündigungsgrund bedeuten. Jedenfalls heikel wird es laut OGH-Judikatur, wenn der Untermietzins den Hauptmietzins um 100Prozent oder mehr übersteigt; auf der sicheren Seite ist man bei „deutlich unter 80 Prozent“ (7 Ob 189/17w). Wird eine Wohnung „etwa über eine Internetbuchungsplattform ständig zur jederzeitigen tage-, wochen- oder monatsweisen Untervermietung angeboten“, kommt es dabei auf den Zins für den kürzesten angebotenen Zeitraum an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.08.2022)