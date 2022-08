Großbritannien tut sich ohne die EU schwer

Der britischen Regierung ist es nach dem Brexit gelungen, den Marktzugang nach Japan weitestgehend zu sichern. Die Auswirkungen erwiesen sich laut einer aktuellen Studie als dürftig: Der Ausstieg aus dem EU-Binnenmarkt hat die generelle Attraktivität der Briten als Handelspartner beeinträchtigt.

London/Tokio. Für Premierminister Boris Johnson und seine damalige Handelsministerin, Liz Truss, war es ein großer Erfolg: Im September 2020, gut ein halbes Jahr nach dem britischen Austritt aus der EU und drei Monate vor dem Ende der Post-Brexit-Übergangsperiode, fixierte die britische Regierung ein Handelsabkommen mit Japan, mit dem der Zugang zum japanischen Markt, den Großbritannien als EU-Mitglied genossen hatte, weitestgehend gesichert wurde. Der britisch-japanische Pakt (als Cepa bekannt) galt fortan als Argument dafür, dass London die EU nicht brauche, um international reüssieren zu können.

So weit jedenfalls die politische Rhetorik – doch wie steht es um die ökonomische Praxis? Dieser Frage sind Minako Morita-Jaeger und Guillermo Larbalestier vom Thinktank UK Trade Policy Observatory nachgegangen. Die beiden Studienautoren untersuchten die tatsächliche Entwicklung des Handels zwischen Großbritannien und Japan im abgelaufenen Jahr – Cepa trat nach der endgültigen Abkoppelung Großbritanniens vom EU-Binnenmarkt am 1. Jänner 2021 in Kraft – und kommen in ihrer kürzlich veröffentlichten Enquete (https://blogs.sussex.ac.uk/uktpo/2022/08/08/what-has-happened-to-uk-japan-trade-one-year-after-signing-the-cepa-fta/) zu einem ernüchternden Ergebnis: Trotz der Tatsache, dass Großbritanniens Zugang zum japanischen Markt (und vice versa) auf dem Papier gleich geblieben ist, hat sich der bilaterale Handel unterdurchschnittlich entwickelt. Anders ausgedrückt: Die wohlstandsmehrenden Benefits einer EU-Mitgliedschaft lassen sich nicht einfach so replizieren.