Europas bleischwere Niederlage in der afrikanischen Wüste

Der letzte französische Soldat zog aus Mali ab. Russland hat die Propagandaschlacht um den riesigen instabilen Wüstenstaat gewonnen. Die Folgen könnte eines Tages auch Zentraleuropa spüren.

In der Sahel-Zone hat sich zu Wochenbeginn eine Zeitenwende vollzogen: Der letzte französische Soldat passierte die Grenze von Mali nach Niger. Der Abzug erfolgte nahezu lautlos. Der Élysée-Palast in Paris unterrichtete die Weltöffentlichkeit nur via Aussendung. An eine Zeremonie gemeinsam mit den Maliern war nicht zu denken.

Denn Frankreich, die ehemalige Kolonialmacht, geht im Streit. Es beendet seine Anti-Terror-Mission „Barkhane“ in Mali nach neun Jahren, ohne dass der Terror dort ein Ende gefunden hätte. Im Gegenteil: Die Zahl der Anschläge in Mali hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht, und zuletzt entzogen sich drei Viertel des Landes der Kontrolle der Zentralregierung in Bamako. Vor einer Dekade hatte Frankreich in Mali interveniert. Damals drohten Jihadisten und Tuareg-Rebellen aus dem Norden die Hauptstadt Bamako zu stürmen. Frankreichs größter Militäreinsatz in Afrika seit 1960, seit dem Algerienkrieg, bewahrte Mali vor dem Fall, und an die Operation knüpften Anti-Terror-Missionen mit tausenden französischen Soldaten an. Mali wurde nicht zum Gottesstaat. Aber es blieb ein instabiler Riese.

Das Land, 15 Mal so groß wie Österreich, ist Drehscheibe für Waffen, Islamisten und Schlepper. Dass Mali früher einmal, in den Neunzigern, zu den demokratischen Vorbildern in der Sahelzone gezählt hatte, ist längst in Vergessenheit geraten. Zweimal putschte seit 2020 das Militär. Die Umstürze schürten die Spannungen mit Paris. Die Machthaber in Bamako suchten indes die Nähe zu Moskau. Sie ließen Putins Schattenarmee ins Land, die Söldner der Gruppe Wagner. Paris tobte.