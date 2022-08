Ex-Austrianer Tarkan Serbest, seit Jänner 2020 in der Türkei engagiert, spricht vor dem Fenerbahçe-Gastspiel mit der „Presse“ über den Fan-Ansturm auf den Verteilerkreis und Erdoğans Einfluss.

Die Presse: Ihr Klub, Kasımpaşa, ist am Montag gegen Fenerbahçe in der Liga in ein 0:6-Debakel gelaufen. Droht Ihrem Exklub Austria am Donnerstag im Play-off-Hinspiel zur Europa League in Wien Ähnliches?

Tarkan Serbest: Es wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Aufgabe für die Austria. Fenerbahçe hat starke Spieler, mit Jorge Jesus zudem einen Toptrainer von Benfica Lissabon geholt. Emre Mor, Enner Valencia oder das türkische Toptalent Arda Güler – in der Offensive ist viel Qualität vorhanden. Güler ist erst 17, aber schon unglaublich gut. Ich bin kein Trainer, aber mein Rat an die Austria lautet: in der Defensive kompakt stehen und geduldig sein. Als Außenseiter muss man die wenigen Chancen, die man bekommt, nutzen. Wenn es im Rückspiel in der Türkei zur Pause 0:0 stehen sollte, dann wird ein Topklub wie Fenerbahçe, vor allem aber seine Fans, rasch ungeduldig.

Apropos Fans: Was erwarten Sie denn auf den Rängen?

Zwei Auswärtsspiele für die Austria. Istanbuler Topklubs wie Fenerbahçe, Galatasaray oder Beşiktaş sind in ganz Europa vernetzt. Schon bei Freundschaftsspielen im Sommer oder bei den Trainingslagern ist richtig etwas los. Die Fans lieben ihre Vereine, sie sind für sie eine Art Familie. Mich haben auch einige türkische Freunde in Wien wegen Karten für das Austria-Spiel kontaktiert.