Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Bittere Niederlage für Trumps Erzfeindin: Mit Liz Cheney, Sarah Palin und Lisa Murkowski mussten sich am Dienstag gleich drei prominente republikanische Politikerinnen ihren Wählern stellen. Fest steht: Trump-Kritikerin Cheney verliert ihren Platz im Kongress. Ein Bericht unserer Korrespondentin Elisabeth Postl. Mehr dazu

Krisen-Treffen der FPÖ-Spitzen: Nach den innerparteilichen Turbulenzen der vergangenen Wochen treffen sich die Spitzen der FPÖ am heutigen Mittwochnachmittag zu einer Präsidiumssitzung in Wien. Dabei geht es nicht nur um den bevorstehenden Bundesparteitag, sondern auch um die Causa der anonymen Anzeige gegen die eigene Wiener Landesgruppe, die auf dem Handy des ehemaligen blauen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein gefunden worden ist.

"Das Boot"-Regisseur Wolfgang Petersen gestorben: Er sei friedlich im Kreis seiner Familie in seinem Haus in Los Angeles, gestorben, teilte seine Assistentin mit. Der Deutsche wurde 81 Jahre alt. Er feierte in Hollywood mit "Air Force One", "Der Sturm" und "Troja" große Erfolge. Mehr dazu

Deckel, Bremse, Spaßbremse: Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? So oder so ähnlich findet aktuell das fröhliche Wunschkonzert in Sachen Kampf gegen die Teuerung statt. Das schreibt Gerhard Hofer in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Auch heute vor 90 Jahren lastete eine drückende Hitze über der Stadt Wien: „Man flüchtet, sofern man Zeit hat, in Bäder, um fünf Minuten nachher genau so unter der Gluttemperatur zu leiden wie früher“, schrieb die „Neue Freie Presse“ damals. Mehr dazu