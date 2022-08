(c) imago images/SEPA.Media (Martin Juen via www.imago-images.de)

Nachtgastro-Vertreter Ratzenberger fordert Sofortmaßnahmen von der Politik - etwa eine einheitliche Besteuerung für Speisen und Getränke.

Personalmangel und Teuerung betreffen alle Gastronomieformen gleichermaßen. Die Teuerung führt zu Preissteigerungen in der Bewirtung und daher konsumieren Gäste weniger oder kommen gar nicht mehr, beklagt Stefan Ratzenberger, Obmann des Verbandes Österreichischer Nachtgastronomen (VÖNG). Um der "Todesspirale" zu entkommen, brauche es Sofortmaßnahmen von der Politik - etwa eine einheitliche Besteuerung von zehn Prozent für Speisen und Getränke, um die Betriebe zu entlasten.

Getränke unterliegen einer Umsatzsteuer von 20 Prozent, Speisen von zehn Prozent. "Ein einheitlicher Steuersatz von zehn Prozent würde einerseits die schleichende Teuerung in der Gastronomie aufhalten, den Gästen den Besuch trotz Inflation ermöglichen und letztlich die Tages- und Nachtgastronomen überleben lassen", glaubt Ratzenberger. Zweistellige Prozentsätze des Umsatzes würden inzwischen für die Energiekosten draufgehen.

Ob die Steuersenkung allerdings weitergegeben würde, ist offen. Denn auch bei einer ähnlichen Coronaregelung - Österreich schuf den verkleinerten Steuersatz von fünf Prozent in der Gastronomie per Jahreswechsel ab - wurde das nicht immer weitergegeben. Der Nachtgastro-Vertreter verweist jedenfalls darauf, dass Deutschland seinen ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent in der Gastronomie aus der Corona-Hochzeit beibehalten habe.

(APA)