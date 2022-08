Mit Hilfsgütern beladener Lkw auf A21 in Flammen

Das Fahrzeug war der Feuerwehr zufolge gerade auf dem Weg in die Ukraine. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Der Brand eines mit Hilfsgütern beladenen Lkw hat am Mittwochvormittag für Behinderungen auf der Wiener Außenringautobahn (A21) gesorgt. Nach Angaben des ÖAMTC war die Verbindung in Richtung Wien im Abschnitt Hochstraß - Alland im Bezirk Baden gesperrt. Verkehrsteilnehmern wurde empfohlen, über die Westautobahn (A1) nach Wien zu fahren, sagte eine Sprecherin. Das Fahrzeug war laut Bezirksfeuerwehrkommando auf dem Weg in die Ukraine.

Der Lkw war gegen 7.00 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Lenker steuerte den Sattelzug auf den Pannenstreifen. Die Ladung - Textilien und Kleinmöbel - wurde im Rahmen der Löscharbeiten mittels Greifer aus dem Anhänger befördert, mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Am Vormittag meldete der ÖAMTC, dass eine Fahrspur wieder frei sei. Der Stau auf der A21 löse sich jedoch nur langsam auf. Das Bezirksfeuerwehrkommando geht davon aus, dass die Bergungsarbeiten bis in die Nachmittagsstunden dauern werden.

(APA)