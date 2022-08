Königliches Highlight für die Fußballerinnen von Sturm Graz

Die Vizemeisterinnen spielen CL-Qualifikation bei Real Madrid. „Definitiv ein Erlebnis, egal wie es ausgeht“, sagt Kapitänin Annabel Schasching. Die deutlich besseren Chancen auf die Gruppenphase hat St. Pölten.

Madrid. Real Madrid und Manchester City klingen schon sehr nach Champions League, allerdings sind das erst die Hürden für die Fußballerinnen von Sturm Graz in der Qualifikation für die Gruppenphase – ein denkbar schwieriges Los für Österreichs Vizemeister. „Noch habe ich es nicht ganz realisiert, Vorfreude und Anspannung sind riesig“, sagte Kapitänin Annabel Schasching vor dem Abflug am Mittwoch. „Gegen Real in Madrid ist es definitiv ein Erlebnis, egal wie es ausgeht.“

Es wäre eine Riesensensation würde sich Sturm heute (21 Uhr, live RealMadrid.tv) gegen Real durchsetzen, ist es doch ein höchst ungleiches Duell. Zwar haben die Königlichen erst seit 2019 Fußballerinnen, dafür groß investiert: Fünf EM-Teilnehmerinnen spielen beim Tabellendritten der vergangenen spanischen Liga. Demgegenüber steht Sturms semiprofessionelles Team. Als Spielerin der Saison war die 20-Jährige auch bei der Endrunde dabei (kein Einsatz), und nimmt sich das ÖFB-Team zum Vorbild. „Es ist viel möglich, wenn man als geschlossene Einheit auftritt.“