Ronaldos Rundumschlag: "Medien erzählen nur Lügen"

Die vielen Gerüchte um seine Zukunft empören Cristiano Ronaldo.

Nach weiteren Spekulationen über die Zukunft von Christiano Ronaldo hat der Fußball-Superstar den Medien erneut Lügen vorgeworfen. "Ich habe ein Notizbuch und in den letzten Monaten waren von 100 Nachrichten, die gemacht wurden, nur fünf wahr", schrieb der 37-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram. "Die Medien erzählen nur Lügen", ärgerte er sich. Seinen Kommentar postete der Angreifer von Manchester United unter einem Beitrag einer Ronaldo-Fanseite.

Nach dem verpatzten Saisonstart von United soll Trainer Erik ten Hag mittlerweile bereit sein, Ronaldo noch in diesem Transferfenster zu verkaufen. Laut Sky sollen Atlético Madrid und Chelsea interessiert sein. Weitere angebliche Interessenten könnten demnächst folgen. Die spanische Zeitung "AS" hatte am Dienstag berichtet, dass zwischen Ronaldo und Borussia Dortmund Kontakt bestehe.

In seinem Kommentar kündigte der Stürmer nun an, dass er in ein paar Wochen ein Interview geben werde. Dann würden alle die Wahrheit erfahren, sagte er. Bereits Ende Juli hatte der Portugiese sich in einem Online-Kommentar über die Spekulationen der Presse geärgert und ihnen vorgeworfen, Unwahrheiten über ihn zu verbreiten.

(APA/dpa)