Versprechen von „Krypto“-Reichtum oft nicht erfüllt

Allein im Vorjahr hat die FMA mehr als hundert Investorenwarnungen ausgegeben. Nun tätigt Paraiba World (vorerst) keine Auszahlung mehr. Eine Krypto-Forensik-Firma nimmt den Anbieter unter die Lupe.

Reich werden mit Kryptowährungen – das ist ja auch dem Nachbarn gelungen oder der besten Freundin. Wenn einen nun jemand anspricht und ein einschlägiges Geschäft vorschlägt, warum sollte man dieses ausschlagen? „Viele Leute haben wenig Ahnung, was Kryptowährungen sind, haben aber gehört, dass man damit viel Geld verdienen kann“, berichtet Stefan Embacher. „Sie wundern sich daher gar nicht so sehr, wenn sie ein Bekannter anspricht und ihnen hohe Erträge in Aussicht stellt.“

Embacher ist Chef und Mitgründer des Krypto-Forensik-Unternehmens Foreus. Dieses spürt etwa gestohlene oder erpresste Kryptogelder auf oder findet heraus, wie die Drahtzieher Geldwege verschleiern oder wie viel Geld ein dubioser Anbieter eigentlich hat. Dazu zieht man nachrichtendienstliche Methoden, Open Source Intelligence (Informationsbeschaffung aus dem Netz zu Tätern, Firmenbeteiligungen, Wohnsitzen etc.) und Informationen von Auskunftspersonen heran. So stellt man Beweismittel für eine strafrechtliche Verfolgung sicher – oder schafft zumindest die Grundlage für außergerichtliche Vergleiche.

Sitz auf den Komoren

Letzteres versucht man gerade im Fall von Paraiba World. Viele Kunden dieses Anbieters erhalten seit Wochen keine Auszahlungen mehr. Wegen einer Umstellung, sagt das Unternehmen. Kunden sollen stattdessen einen neuen, vielversprechenden Coin namens „Trillant“ erhalten.

Paraiba World hat eine Adresse auf den Komoren, Telefonnummer ist auf der Homepage keine angegeben, aber eine Email-Adresse. Eine Anfrage der „Presse“ blieb unbeantwortet. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat bereits im März gewarnt, dass das Unternehmen keine Konzession habe, um Bankdienstleistungen in Österreich anzubieten.

Paraiba World scheint zu polarisieren: Bei Trustpilot gibt es fast ausschließlich die extremen Bewertungen „Hervorragend“ und „Ungenügend“. Enttäuschte Kunden beklagen, dass sie kein Geld erhalten. Fans halten entgegnen, dass Erfolg Zeit und Vertrauen brauche. „Leute, die negativ geschrieben haben, haben nicht verstanden, worum es geht.“

Angeworben werden die Kunden über ein MLM-Vertriebssystem, sagt Embacher. MLM steht für Multi-Level-Marketing und bezeichnet ein Geschäftsmodell, bei dem ein Netz von Vertriebshändlern Produkte verkauft, weitere Vertriebshändler anwirbt und Provisionen erhält. Paraiba World habe auf diese Weise eine Milliarde Euro eingesammelt, etwa 200 Millionen in Österreich. Das Unternehmen verspricht hohe Erträge mit Kryptohandel. Bei den Vertriebsleuten handle es sich zum Teil um solche, die selbst von Bekannten angeworben wurden, zum Teil um Profis, die etwa auch im Zusammenhang mit der auf einem Schneeballsystem basierenden Kryptowährung Onecoin aktiv waren.

Embacher rät Betroffenen, sich zu melden. Viele Kunden hätten nur wenig Geld investiert, 2000 oder 4000 Euro. Dafür zahlt sich normalerweise weder die Inanspruchnahme eines Anwalts noch eines Krypto-Forensik-Unternehmens aus. Je mehr Kunden sich aber meldeten, desto erschwinglicher werde es.

Foreus stellt fest, wie viel Geld eigentlich da ist und welche Ansprüche Kunden stellen können, die sich mit Paraiba vergleichen wollen. Foreus arbeitet in diesem Bereich mit Anwälten zusammen. Oft sei ein Vergleich das Beste, was Kunden herausholen können, da sie oft Verträge unterschrieben haben, die ihnen wenig Rechte einräumen.

FMA hat oft gewarnt

Die FMA hat allein im Vorjahr 112 Investorenwarnungen ausgegeben, zwei Drittel bezogen sich auf Krypto-Anbieter. Wenn jemand mit einem Anbieter ein Geschäft abschließen wolle, sollte er zunächst auf der Homepage der FMA nachschauen, ob der Anbieter eine Konzession habe oder ob gar eine Warnung gegen ihn vorliege, sagt Klaus Grubelnik, Sprecher der Behörde, zur „Presse“. In letzterem Fall sollte man die Finger von dem Geschäft lassen.