Klaudia Tanner und ihr oberster Vertrauter

Das Budget, der Luftraum: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) muss bald wichtige Punkte in ihrem Ressort klären.

Rudolf Striedinger war schon lang ein Vertrauter von Klaudia Tanner – nun wird er offiziell ihr wichtigster militärischer Berater. Die beiden müssen künftig einige wichtige Fragen klären.

Bis zum Schluss hörte man Widersprüchliches aus dem Bundesheer: Von den einen, die sagten, Rudolf Striedinger ist der klare Favorit. Und von den anderen, die skeptischer klangen: In der ersten Reihe brauche das Heer einen Offizier, der in der Öffentlichkeit souverän auftritt. Wie könne er also nach wie vor die präferierte Nummer eins von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sein?

Aber Striedinger wird die Nummer eins, und zwar ganz offiziell: Elf Kandidaten hatten sich im April für den Posten des Generalstabschefs beworben, am Ende wählte Tanner den bisherigen Generalstabschef-Stellvertreter aus. Ihre Wahl teilte sie am Mittwoch auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit. Er muss sie nun prüfen und Striedinger formal zum obersten Militär ernennen. Der Generalstabschef ist höchster Kommandant und Berater der Ministerin.