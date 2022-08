Ein Shop für Feuer und Fleisch

Delikatessen-Spezialist Marco Simonis und Rinderlieferant

Hannes Hönegger haben sich in Wieden mit einem eigenen Geschäft aufs Barbecue spezialisiert.

Marco Simonis' Großvater hängt immer noch dort – der Flugzeugingenieur, nicht der Wiener Fotograf (das wäre der Großvater väterlicherseits). Ein unglaublich spannender Mensch, sagt Marco Simonis, und als großformatiges Porträt inzwischen eine Art Maskottchen für seine Geschäfte.

Deren jüngstes ist eigentlich ein altes: Das Urban Appetite in der Taubstummengasse, das zuletzt coronabedingt außer Betrieb war. Ein großer Teil der Kundschaft des Delikatessenladens kam aus umliegenden Büros bzw. aus dem Funkhaus; Letzteres ist mit der Übersiedlung auf den Küniglberg nun überhaupt Geschichte. Weshalb Simonis das Urban Appetite nun quasi neu erfunden hat: Als Spezialgeschäft, wo man alles fürs Barbecue erhält – vom Big Green Egg und der Kohle über Fleisch, Fisch bis zur hausgemachten Chilisauce. Etwas, das es so in Wien noch nicht gebe.