Im Vorjahr wurden 2,3 Milliarden Euro für die externe Erledigung von Haushaltsausgaben und Kinderbetreuung ausgegeben, zeigt eine Studie. Der Wert steigt – vor allem, weil Frauen mehr arbeiten.

Corona hat nicht nur die Erwerbsarbeit in vielen Bereichen grundlegend verändert, sondern auch die Arbeit, die in den Privathaushalten anfällt. Wer meint, dass private Haushalte zuvor ausgelagerte Arbeiten jetzt wieder selbst erledigen, irrt allerdings. Das zeigt eine am Mittwoch publizierte Studie des Beraternetzwerkes Kreutzer Fischer & Partner. Demnach gaben die österreichischen 2021 rund 2,3 Milliarden Euro für die Bezahlung häuslicher Unterstützungsarbeit und Kinderbetreuung aus. Das war um 27 Prozent mehr als noch vor sieben Jahren.

Im Jahr 2021 beschäftigten knapp 15 Prozent aller Haushalte zumindest einmal pro Jahr eine Haushaltshilfe. Externe private Kinderbetreuung (Babysitter, Aupairs oder Tagesmütter) wurde von rund sieben Prozent aller Haushalte in Anspruch genommen.

Die Ausgaben für Haushaltshilfen, Gärtnerarbeiten, Wäschepflege und Kinderbetreuung steigen seit Jahren kontinuierlich. Mit einer Ausnahme:

Das erste Pandemiejahr 2020, als viele wegen Homeoffice und Kurzarbeit wieder mehr Zeit hatten, sich selbst diesen Aufgaben zu widmen, versetzte dem Trend einen Knicks.

Der treibende Faktor für vermehrte Ausgaben für Hausarbeit ist die steigende Erwerbsquote von Frauen. Viele der klassischen Haushaltsaufgaben wurden in der Vergangenheit und werden noch immer von Frauen erledigt, erklärt Studienautor Andreas Kreutzer. Durch die seit Jahren steigende Wochenarbeitszeit von Frauen würden sich viele Haushalte nach Alternativen umsehen.

Vieles wird „schwarz“ erledigt

Die größte Ausgabenposition im Jahr 2021 betraf die Kinderbetreuung. Insgesamt wurden dafür etwas mehr als eine Milliarde Euro aufgewendet. Davon entfielen 844 Millionen auf öffentliche Betreuungseinrichtungen wie Kindergärten, Horte oder Internate und 174 Millionen Euro auf Babysitter, Aupairs oder Tagesmütter. Weitere 399 Millionen Euro flossen in die externe Gartenpflege. Die Wäschepflege bei Putzereien, Schneider oder Schuster ließen sich die privaten Haushalte zuletzt insgesamt 228 Millionen Euro kosten.

Für Haushaltshilfen bezahlte man im vergangenen Jahr insgesamt 701 Millionen Euro. Der durchschnittliche Stundenlohn lag bei 10,20 Euro. Die Bandbreite des Stundenlohns liegt in den meisten Fällen zwischen acht und 15 Euro.

Der Brutto-Stundenlohn entspricht dabei zumeist dem Netto-Entgelt. Mehr als neunzig Prozent der Haushaltshilfen waren nicht angemeldet. Bei der Kinderversorgung wurden rund zwei Drittel „schwarz“ betreut.

„Ein Großteil der ausgelagerten Hausarbeit fällt in den Bereich der Schattenwirtschaft“, sagt Kreutzer. Das liegt zum einen daran, dass es kein ausreichendes gewerbliches Angebot gibt. Andererseits gäbe es auch politisch kaum Anstrengungen, die unbesteuerte Arbeit einzudämmen, so Kreutzer: „Das Potenzial für zusätzliche Steuereinnahmen wäre zu gering.“

Die Teuerung werde keinen großen Einfluss auf den langjährigen Trend haben, so der Experte. Da die Arbeit meist nicht gemeldet ist, werde es in diesem Bereich auch keine Kollektivvertragserhöhungen geben. Jene, die sich eine Haushaltshilfe leisten, werden trotz Inflation auch künftig nicht darauf verzichten wollen.