Warnungen vor Sabotage im AKW Saporischschja

Ein russisches Munitionslager im Gebiet Belgorod dicht an der Grenze zur Ukraine ist am Donnerstag in Flammen aufgegangen. Niemand sei verletzt worden, schrieb der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram. In russischen Militäranlagen auf der Halbinsel Krim war es in den vergangenen Tagen mehrmals zu schweren Explosionen gekommen. Die Ursache war unklar, ließ aber ukrainische Angriffe vermuten.