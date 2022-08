Bestmöglich geschützt durch die Corona-Schutzimpfung

(c) C.Jobst/PID

Vollständig geimpft in den Herbst.

Sicheres Wien. Damit alle Menschen in der Stadt gegen das Coronavirus bestmöglich geschützt durch den Herbst kommen, sollte die Grundimmunisierung abgeschlossen werden.

Viele Wienerinnen und Wiener fühlen sich noch immer unwohl bei dem Gedanken an eine Impfung. Wer bei der Entscheidung für eine Impfung noch zögert, sollte unbedingt das Gespräch mit Expert:innen suchen – denn für Jede:n gibt es die richtige Anlaufstelle.

Für viele Menschen ist der Hausarzt oder die Hausärztin die wichtigste Vertrauensperson in Sachen Gesundheit. Sehr viele Allgemeinmediziner:innen nehmen am COVID-19-Impfprogramm der Stadt Wien teil und sind deshalb besonders gut informiert – sie wissen über Impfstoffe, mögliche Nebenwirkungen und die richtigen Impfzeitpunkte Bescheid. Zudem können sie im persönlichen Gespräch die meisten Ängste und Vorbehalte vor einer Corona-Schutzimpfung ausräumen und verabreichen auf Wunsch selbst die Impfung.

Impfungen trainieren das Immunsystem

Viele Menschen fürchten sich noch immer vor Nebenwirkungen nach einer Corona-Schutzimpfung. Diese treten – wenn überhaupt – nur selten auf und sind im Vergleich zu schweren Corona-Krankheitsverläufen harmlos. Zu möglichen Impfreaktionen zählen die Rötung und die Empfindlichkeit der Einstichstelle. Kommt es zu leichtem Fieber, Mattigkeit, Kopfschmerzen oder einem Krankheitsgefühl für ein oder zwei Tage, ist das der beste Beweis dafür, dass der Impfstoff wirkt: Im Grunde ist jede Impfung ein Training des Immunsystems für den Ernstfall. Wird der Geimpfte dennoch mit dem Coronavirus infiziert, erkennt das Immunsystem das Virus schnell und kann es sofort bekämpfen. Damit schützt die Corona-Schutzimpfung zumeist vor Aufenthalten auf Intensivstationen und schweren oder tödlichen Krankheitsverläufen. Zusätzlich wird die Gefahr von Spätfolgen nach einer COVID-19-Erkrankung, wie Long Covid, minimiert.

Sichere Impfung für Kinder

Für Kinder ab dem Alter von fünf Jahren wird der Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer empfohlen. Er ist millionenfach erprobt, in der Anwendung sicher und verursacht nur selten milde Nebenwirkungen – das gilt für alle empfohlenen Teilimpfungen. Derzeit wird angeraten, dass zwischen der ersten und zweiten Impfdosis drei Wochen liegen sollen, eine dritte Impfung gibt es nach weiteren sechs Monaten. Für Menschen die sich zwischen den Impfungen mit dem Coronavirus infizieren, verschiebt sich der Termin für die jeweilige Folgeimpfung. Die zweite Impfung soll vier Wochen nach einer Infektion bzw. die dritte Impfung sechs Monate nach einer Infektion erfolgen.

Impfung für Schwangere

Ungeimpfte Schwangere gehören zu jenen Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf und für Langzeitfolgen wie Long Covid. Deshalb wird von Expert:innen geraten, dass sich Paare mit Kinderwunsch noch vor Eintreten der Schwangerschaft vollständig impfen lassen. Jene Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind, wurden ausgiebig und langjährig getestet – die Corona-Schutzimpfung macht nicht unfruchtbar. Eine Corona-Schutzimpfung ist auch noch nach dem Eintritt einer Schwangerschaft und in der Stillperiode sinnvoll und wichtig. Geimpfte (werdende) Eltern schützen so bestmöglich die gesamt Familie.

Sorgenhotline und „Impf-Salon“

Wer Fragen zum Thema Corona-Schutzimpfung hat, kann sich jederzeit – auch anonym – an die „Corona-Sorgenhotline“ der Stadt Wien wenden. Unter (01) 4000 53000 nimmt man sich Zeit für individuelle Betreuung und hilft bei der Vereinbarung von Impfterminen. Persönlich stehen Expert:innen im „Impf-Salon“ in Town Town im 3. Bezirk ohne jegliche Verpflichtung zur Verfügung. Wer sich nach einem Beratungsgespräch im „Impf-Salon“ für eine Immunisierung entscheidet, kann sich die Corona-Schutzimpfung sofort vor Ort verabreichen lassen.