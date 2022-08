Expo Real: 50 Prozent mehr Aussteller, neue ESG-Touren

Bereits 1900 Aussteller sind für die Münchner Messe von 6.-8. Oktober angemeldet. Erstmals können ESG Tours, die Lösungen für die Environmental, Social und Governance-Anforderungen nahebringen, gebucht werden.

ESG (Environmental Social Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), Wohnen, Zinspolitik und Innovationen lauten die Schwerpunktthemen bei der vom 4. bis 6. Oktober in München stattfindenden internationalen Immobilienmesse.

2020 coronabedingt abgesagt und 2021 vorsichtig besucht, dürfte es mit der fast familiären Stimmung heuer vorbei sein: „Der Wunsch nach Information und Austausch in der Immobilienbranche ist hoch, so dass wir uns auf mehr als 1900 Aussteller freuen können – 50 Prozent mehr gegenüber 2021 mit 1198 Ausstellern“, berichtet Projektleiterin Claudia Boymanns.

Platz für Diskussion und Innovation

„Ein zentrales Anliegen der EXPO REAL war und ist, der Immobilienwirtschaft innovative Lösungen und Möglichkeiten vorzustellen, die bei der Bewältigung der zunehmenden Anforderungen an die Branche helfen können“, erläutert Boymanns. In der Halle A3 finden sich konzentriert Start-ups auf der TechAlley sowie ehemalige Start-ups, die inzwischen als etablierte Technologieunternehmen einen eigenen Platz einnehmen. Zudem bietet hier das Real Estate Innovation Forum eine entsprechende Diskussionsplattform. „Viele Unternehmen, Standorte und Verbände bringen zudem selbst Start-ups auf die Messe mit." In der Halle A3 werden wieder Innovation Tours angeboten – und erstmals auch ESG Tours, die Lösungen für die Environmental, Social und Governance-Anforderungen nahebringen. Beide können ab September auf der Website gebucht werden.

Zukunfstthemen: ESG, Wohnen, Zinspolitik

Die allgemeinen Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft werden im Expo Real Forum diskutiert. Der Fokus richtet sich auf ESG, den Klimaschutz, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und die aktuelle Zinspolitik. Zu Wort kommen unter anderem Bundesbauministerin Klara Geywitz, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland Verena Bentele sowie Dr. Jörg Krämer, Chefvolkwirt der Commerzbank, und Dr. Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Helaba. Im Planing Partnership Forum stehen die einzelnen Assetklassen im Mittelpunkt. Das Diskussion & Networking Forum steht den Ausstellern für Themen direkt aus der Immobilienbranche zur Verfügung.

Networking und Matchmaking

Sieben Messehallen mit zahlreichen Meeting Areas bieten viel Raum für Gespräche und Networking. Die EXPO REAL-App unterstützt alle registrierten Messeteilnehmer darin, passende Kontakte zu entdecken. Dazu gehört auch die Suche nach Nachwuchskräften: Hier bietet der CareerDay am dritten Messetag die passende Gelegenheit; mit 46 Ausstellern nehmen mehr Unternehmen denn je teil.

https://exporeal.net/