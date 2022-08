Die Bremser und ihre Rollbalken

Die neuerliche Diskussion um die Sonntagsöffnung demonstriert sehr schön die heimische Reformresistenz und die Bevormundungsmentalität der Funktionärskaste.

Am vergangenen Montag, dem hochsommerlichen Marienfeiertag, musste in einer Billa-Filiale in Wien – eines der wenigen Geschäfte, die an diesem Tag offen halten durften – der Sicherheitsdienst einschreiten: Weil der Supermarkt regelrecht gestürmt wurde, durften potenzielle Kunden ein Gefühl erleben, wie es sonst nur Autofahrer an Ferienwochenenden vor den Tunneln der Tauernautobahn genießen: Blockabfertigung.

Da die feiertägliche Invasion des Supermarkts medial nicht unbemerkt blieb, steht nun plötzlich einer der ältesten wirtschaftspolitischen Evergreens dieses Landes wieder weit oben auf der Playlist: Der Ladenschluss beziehungsweise das österreichweit ohnehin reichlich durchlöcherte Verbot für Handelsbetriebe, an Sonn- und Feiertagen ihrer Existenzgrundlage, nämlich der Servicierung von möglichen Kunden, nachzukommen.