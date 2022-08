Ein Stück Berlin auf Wiener Art

Mit dem „Wiener Späti“ versorgt Arash Rabbani Margareten rund um die Uhr mit Party-Utensilien und ausgefallenen Lebensmitteln und Getränken.

Passionierte Berlin-Besucher könnten im ersten Moment enttäuscht sein. Von dem kleinen, schmucklosen Raum mit den vier Automaten, der sich der erste „Wiener Späti“ nennt – in Anlehnung an die rund um die Uhr geöffneten kleinen Läden mit Kult-Charakter, die die Berliner in durchfeierten Nächten mit dem Nötigsten versorgen.

Beim zweiten Blick merkt man dann doch, dass Arash Rabbani und Christopher Neudeck in dem kleinen Shop, den sie im Juli in der Straußengasse 13 in Wien-Margareten aufgemacht haben, einiges an Liebe reingesteckt haben.