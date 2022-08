Sturmböen: Zwei Kinder durch umstürzende Bäume getötet

Gewitter mit heftigen Sturmböen zogen über Kärnten. Das Rote Kreuz und die Feuerwehr stehen im Großeinsatz. Mindestens zehn Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Bei einem schweren Unwetter in St. Andrä im Lavanttal sind am Donnerstagnachmittag zwei Kinder ums Leben gekommen. Wie das Rote Kreuz mitteilte, gibt es mindestens zehn verletzte Personen, darunter mehrere Schwerverletzte. Nach ersten Angaben der Polizei waren mehrere Bäume am St. Andräer See umgestürzt.

Der Einsatz war am frühen Abend noch im Gange, die Rede ist von völlig chaotischen Zuständen im Bezirk Wolfsberg. Rotes Kreuz und Feuerwehr stehen im Großeinsatz, neben zahlreichen Rettungsfahrzeugen waren auch zwei Hubschrauber und mehrere praktische Ärzte an Ort und Stelle.

Autobahn wegen umgestürzter Bäume gesperrt

Der Straßenverkehr wurde durch die Sturmböen stark beeinträchtigt. Umgestürzte Bäume blockierten bei Griffen (Bezirk Völkermarkt) die Südautobahn (A2) in Richtung Italien. Der Verkehr wurde deshalb bei Wolfsberg Süd von der Autobahn abgeleitet und floss über die Packer Straße (B70). Wegen umgestürzter Bäume gesperrt war auch die Auf- und Abfahrt Bad St. Leonhard nördlich von Wolfsberg, teilten Polizei und Asfinag mit.

Probleme gab es am Donnerstagnachmittag auch an der Kärntner Grenze zur Steiermark. Nach ersten Informationen der Asfinag kam es zu einem Stromausfall, weshalb die Tunnelkette Pack auf der A2 in beiden Richtungen gesperrt wurde. Wie lange die Sperren dauern würden, war vorerst unklar.

Blockierte Straßen auch in der Steiermark

Im obersteirischen Bezirk Liezen meldeten die Feuerwehren ebenfalls zahlreiche Einsätze wegen Unwetterschäden: Bäume waren auf Straßen gestürzt und hatten die Verkehrswege blockiert, hieß es seitens des Bereichsfeuerwehrkommandos Liezen. Betroffen waren unter anderen die Ennstal Bundesstraße (B320), die Schoberpassstraße (B113), die Gesäusestraße (B146) und die Pürggerstraße (L733).

Besonders heftig war das Unwetter im Gebiet zwischen Gröbming und Treglwang bzw. Admont, so die Feuerwehren. In Stainach sei ein Dach abgedeckt worden. Am Nachmittag standen vorerst rund 150 Männer und Frauen im Hilfseinsatz. Die Bereichswarnzentrale wurde aufgrund der hohen Anzahl an eingehenden Notrufen vorsorglich mit Disponenten nachbesetzt. Das Unwetter zog weiter Richtung Osten und kündigte sich in Graz zunächst mit Sturmböen an.

Stromausfall in Spielberg

In Spielberg im Bezirk Murtal musste die Eröffnungspressekonferenz zum MotoGP-Wochenende wegen eines Stromausfalls in Folge des Unwetters unterbrochen werden. Nach etwa 15 Minuten konnte sie aber fortgesetzt werden. Das Unwetter zog von der westlichen Obersteiermark weiter Richtung Osten und kündigte sich in Graz zunächst nur mit Sturmböen an.

(APA)