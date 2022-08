St. Pöltens Kantersieg auf dem Weg in die Champions League

Die SKN-Frauen besiegten Ljuboten 5:0 und zogen ins Finale um den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde ein.

St. Pöltens Fußballerinnen sind wie erwartet mit einem klaren Sieg in die Champions-League-Qualifikation gestartet. Österreichs Serienmeister war dem nordmazedonischen Titelträger Ljuboten in allen Belangen überlegen und hätte noch höher als mit 7:0 gewinnen können. Treffer von Maria Mikolajova (3.), Mateja Zver (5.) und Isabelle Meyer (12.) brachten die SKN-Frauen früh auf Kurs und erlaubten es bei hohen Temperaturen in Skopje Kräfte zu sparen. Erneut Meyer (49.), ein Eigentor von Ratkovic (52.), Lainie Fuchs (91.) und Rita Schumacher (93.) stellten schließlich den Endstand her.

Damit spielt St. Pölten am Sonntag (11 Uhr) gegen den weißrussischen Meister Minsk, der sich gegen Stara Zagora (BUL) 5:0 durchsetzte, um den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde. Die Auslosung dafür erfolgt am 31. August, dank Setzung würde den Niederösterreicherinnen ein Kaliber wie Bayern München, Paris St. Germain oder Arsenal erspart bleiben.

Am späteren Abend trat Vizemeister Sturm Graz bei Real Madrid an.

