Krisensicherer Job auf allen Linien

Die Branche stöhnt, die Betreiber ächzen: Es fehlt an Buslenkern, um den Bedarf im Reiseverkehr und auf der Linie zu decken. Deshalb werden Ausbildungskosten übernommen.

Bei den Wiener Linien wurde die händeringende Suche nach Personal für den Fuhrpark medial öffentlich gemacht. Denn durch eine Pensionierungswelle und ein neues Arbeitszeitmodell sind auch Lenker der Linienbusse Mangelware. Dabei ist der Weg zum Chauffieren eines Busses nicht besonders steinig. Zudem wird die Ausbildung bezahlt, bei den Wiener Linien gibt es während des Führerscheinkurses sogar ein Gehalt.

Das Mindestalter für Bewerber beträgt 24 Jahre und eine Körpergröße von zumindest 1,60 Meter ist obligat. Während des Auswahlverfahrens stehen eine ärztliche und verkehrspsychologische Untersuchung an. Gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse sind ebenso Voraussetzung wie die Bereitschaft zu Früh-, Spät- und Wochenenddiensten. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist von Vorteil. Auch Menschen ohne Buslenkerberechtigung können sich bewerben – dann übernehmen die Wiener Linien die Ausbildung. Während der Schulung gibt es ein Gehalt von mehr als 1900 Euro brutto pro Monat, nach dem positivem Abschluss winkt ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Das Salär beträgt, inklusive Zuschläge, dann etwa 2300 Euro. Neben der Gratis-Jahreskarte werden Möglichkeiten zur Weiterbildung geboten. Alles, um den Personalmangel auszugleichen.

Privaten Busunternehmern geht es in puncto Personalknappheit nicht anders, auch sie versuchen es mit „Zuckerln“, um künftige Buslenker zu gewinnen. „Sehr viele Firmen bieten zukünftigen Busfahrern an, die Ausbildungskosten für den Führerschein D zum Teil oder sogar zur Gänze zu übernehmen. Das machen wir auch“, nimmt Martin Horvath, Obmann der Sparte Autobus bei der WKO und Geschäftsführer Komet Reisen im Burgenland, Ängste vor finanziellen Hürden. Er ist einer jener Busunternehmer, die nach neuen Lenkern suchen. Das Einstiegsgehalt – egal, ob bei Busreisen oder beim Dienst in Linienbussen – beträgt circa 2350 Euro brutto im Monat, 14 Mal pro Jahr. Hinzu kommen mögliche Trinkgelder und Spesenvergütungen, zum Beispiel bei Übernachtungen.

De facto kann jeder, der einen Führerschein der Klasse B besitzt und zumindest 21 Jahre alt ist, morgen bei dem Unternehmen in Pinkafeld einsteigen: „Man könnte sofort mit einem achtsitzigen Bus beginnen und in der Zwischenzeit die Ausbildung zum Führerschein D absolvieren. Zudem bietet das AMS oft eine großzügige Unterstützung an.“

So kommt man zum D-Schein

Um einen Bus durch Wien oder über die Autobahnen Europas chauffieren zu dürfen, bedarf es des Führerscheins der Kategorie D. Die Ausbildung zur Erlangung des Busführerscheins – Mindestalter 21 Jahre – dauert im Regelfall sechs bis zehn Wochen und kostet, je nach der Anzahl der benötigten Fahrstunden, etwa zwischen 2200 und 2600 Euro. Darin sind Behördengebühren bereits inkludiert. Zuvor muss ein Gesundheitscheck bei einem Arzt und eine kurze Untersuchung durch einen Verkehrspsychologen durchlaufen werden. Zusätzlich zum Theoriekurs in einer Fahrschule sind mindestens acht Fahrstunden nötig, meist werden zur Erlangung der Prüfungsreife mehrere Übungsfahrten benötigt. Mit dem erfolgreichen Abschluss der praxisbezogenen D95-Prüfung – der Führerschein und der Berufskraftfahrerprüfung – ist der Neo-Buschauffeur einsatzfähig. Zusätzliche Schulungen, wie etwa für das Lenken eines Schulbusses oder eines Behindertentransporters, sind nicht nötig. Alle fünf Jahre ist eine Weiterbildung im Umfang von 35 Stunden verpflichtend, wobei der Arbeitgeber für die Kosten aufkommt und sie als Arbeitszeit angerechnet wird.

Es wartet, vor allem im Linienbereich, ein krisensicherer Job, oft bleiben Fahrer ihr gesamtes Berufsleben in einem Unternehmen, unterstreicht Horvath. Neben den gesetzlichen Anforderungen braucht es Freude im Umgang mit Menschen, gute Konzentrationsfähigkeit und die Bereitschaft zu Wochenenddiensten und Übernachtungen.

Ab in die Ferne

Wer das Weite sucht, den lockt vielleicht die Möglichkeit, als Reisebusfahrer zu arbeiten. Alois Gerngross, Geschäftsführer Gerngross Reisen in St. Magdalena in der Steiermark, benötigt ebenfalls dringend Buslenker, die lokal und international unterwegs sein möchten und Folgendes mitbringen: „Stressresistenz im Umgang mit Gästen, Interesse an Reisen und geografische Kenntnisse“, ergänzt Gerngross das Anforderungsprofil. „Und natürlich die Bereitschaft, auch am Wochenende unterwegs zu sein.“ Künftige Reisebusfahrer sollten sich auch bei der Planung von Busreisen auskennen, organisieren und improvisieren können.

Web: www.wienerlinien.at, www.wko.at, www.ams.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2022)