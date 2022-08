Paris, 20. August 1872. Die Glanzperiode des Thermometers ist gekommen und mit ihr die Zeit, wo der Pariser Sprachgebrauch eine der schreiendsten Impertinenzen erlaubt.

Weil das genießende, verzehrende, nichtsthuende Paris ausflog, die Badeorte im Lande und im Meere zu bevölkern, weil von den 1.794,380 Menschen, welche nach neuester Volkszählung diesen Fleck Erde bewohnen, einige Tausend so glücklich waren, den brennenden Nacadam der Boulevards zu verlassen, so werden wir, die trostlos Zurückbleibenden, gezwungen, den langen Tag über zu hören und zu lesen, daß ganz Paris über alle Berge, keine Seele mehr in Paris, Paris nicht mehr in Paris sei.

In Pausch und Bogen ignorirt man uns paar Millionen Menschen, welche, an die Scholle gefesselt, fortfahren zu arbeiten und – zu schwitzen; wir existiren nicht für Paris, Paris existirt nicht für uns; was wir vor unseren Augen sehen und für Paris halten, ist optische Täuschung.