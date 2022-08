Margit Schreiner: Schleichender Panther und Meyers Lexikon

„Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe“ ist der zweite Erinnerungsband von Margit Schreiner, in dem sie von den Widrigkeiten des Aufwachsens erzählt.

Auf allen Vieren durch die Wohnung schleichend wünscht sich die junge Margit, „jeden Muskel des Körpers zu aktivieren“ und rohes Fleisch aus einem goldenen Napf mit den Zähnen zu zerreißen. Der carnivore Ernährungswunsch wird ihr von der Mutter („der es aufgrund ihrer neuen Diät vor Fleisch besonders grauste“) naturgemäß nicht erfüllt, schon das Auf-dem-Boden-Schleichen ihrer Tochter ist der geplagten Hausfrau zu viel, wische diese doch nur die Böden auf mit ihrem Gewand und mache es schmutzig. Der Vater ist der Meinung, das Kind regrediere, wegen Überforderung im Gymnasium. Das Gegenteil ist der Fall. Das Mädchen ist unterfordert, es besucht den wirtschaftskundlichen Zweig des Realgymnasiums „mit Handarbeiten und Kochen als Pflichtfächer“. Und dafür ist der Panther namens Margit wirklich nicht geboren. „Alles was ich wusste und bestaunte, hatte ich aus Meyers Lexikon gelernt.“ Diese Schule ist kein Ort für Wissbegierige.

„Mütter. Väter. Männer. Klassenkämpfe“ ist das zweite Erinnerungsbuch nach „Vater. Mutter. Kind. Kriegserklärungen“ von Margit Schreiner, in dem sie in ihrem typischen lockeren, leicht empörten Plauderton von den Widrigkeiten, Missverständnissen und Peinlichkeiten des Aufwachsens in einer Voest-Siedlung in Linz erzählt. Peinlich sind nicht nur die Wörter, welche die beginnende Sexualität bezeichnen: „Allein das Wort ,Geschlechtsreife‘ ist ja schon eine Zumutung.“ Auch dass langsam die „sekundären Geschlechtsmerkmale sichtbar werden“, das ständige Unter-Beobachtung-Stehen (Busen oder kein Busen?) ist ein Quell fortwährender Peinlichkeit.