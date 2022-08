Die Liebe in Zeiten von Corona

Norbert Gstrein erzählt in seinem Roman „Vier Tage, drei Nächte“ von der Liebe zweier Halbgeschwister und der Diskrepanz zwischen den eigenen Wurzeln und dem gewählten Leben. Dabei führt der Autor auch hinein in die gegenwärtigen Identitätsdebatten.

Wie ist das jetzt mit der Liebe? Taugt dieses Thema noch als Stoff für zeitgenössische Literatur? Für Ines, die weibliche Hauptfigur in Norbert Gstreins neuem Roman, ist die Antwort klar. Menschen, die an ihren Sehnsüchten zugrunde gehen, verbleiben am besten in Büchern des 19. Jahrhunderts. Dort, im klassischen Ehebruch-Roman, ist jenes „Gebräu aus Macht und Eifersucht“ gut aufgehoben. Uns Heutigen aber erscheint es nur noch wie eine „Peinlichkeit“: „Man müsste die Geschichte hinter den Mond verlegen.“

Ines redet wie eine Literaturwissenschaftlerin. Kein Wunder, sie ist auch eine. 35 Jahre alt, lebt sie in Berlin und habilitiert sich über die romantische Liebe in der deutschsprachigen Literatur. Der Briefwechsel eines Lyriker-Paares, an dessen Herausgabe sie arbeitet, trieft vor Leidenschaft. Auch dazu wahrt sie professionelle Distanz. Letztlich ist für Ines alles eine Gattungsfrage. Dem Roman als Form traut sie keine Zukunft zu.

Gstrein hat sich widerspenstige Figuren eingefangen. Die Energie, die in ihnen steckt, widersetzt sich der Zähmung. Gemeinsam mit ihrem Halbbruder Elias verknotet sich Ines zu einem Bündel, das kaum mehr zu trennen ist. Die beiden sind aufeinander bezogen wie ein vielfach verflochtenes Band. Ihr gemeinsamer Vater, ein Fünf-Sterne-Hotelier aus Tirol, hat die beiden Kinder im Abstand von wenigen Monaten gezeugt. Die außereheliche Tochter war dann mit ihrer Mutter immer wieder im Hotel zu Gast, ohne dass die Kinder von ihrem Verwandtschaftsverhältnis wussten. Bereits beim ersten Mal aber, als Elias das Mädchen in der Hotelhalle sah, war er in sie verliebt.

Eine Geschichte von hinter dem Mond? Oder doch eher der Beginn einer Reise im Mondlicht? Man vermag es nicht recht zu sagen. Zwischen den Einwänden, die die Figuren gegen die Geschichte vorbringen, die mit ihnen erzählt wird, und der Tatsache, dass der Autor mit dieser Geschichte dann doch immer wieder relativ unbeirrt weitermacht, tut sich in dem Buch jedenfalls eine sehr reizvolle Grundspannung auf.