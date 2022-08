„Leben und leben lassen“: Richtig Verhandeln will gelernt sein

Das Beste aus heiklen Situationen herauszuholen, das ist das Ziel von Kursen zur optimalen Verhandlungsführung.

Gerade jetzt, in Zeiten der Inflation und Verteuerungen in allen Lebensbereichen, könnte Geschick beim Verhandeln – etwa von höheren Gehältern – von Vorteil sein. Das Wissen um die richtige Vorbereitung auf heikle Sitzungen und wie Kompromisse gefunden werden können, ist gefragt. Eine Auswahl aktueller Anbieter:

Das Wifi Wien bietet mit dem Onlinekurs „Erfolgreich verhandeln“ zwei Mal jährlich offene Seminare an. Inhalte sind Basics in Kommunikation, Strategie und Taktik. Vortragender ist der Unternehmensberater, Trainer und Wirtschaftsmediator Roberto Bischitz. Er vermittelt im Live-Onlinekurs, der aus einem theoretischen Teil und zu 60 Prozent aus Übungen und Rollenspielen besteht, Verhandlungsskills für alle Lebensbereiche. Videos der praktischen Übungen werden vom Trainer analysiert und mit allen Teilnehmern besprochen. „Für Gehaltsverhandlungen wünschen sich Teilnehmer Rollenspiele. Andererseits wird geübt, Verhandlungen mit Kunden, Einkäufern oder Lieferanten zu führen.“

Begegnung auf Augenhöhe

Ganz oben auf der Agenda für erfolgreiches Verhandeln stehe die Vorbereitung, meint Bischitz: „Mit wem habe ich es als Gegenüber zu tun? Es gilt, im Vorfeld den Verhandlungspartner transparent zu machen, um den Menschen zu verstehen. Das ist für ein zielgerichtetes Verhandeln nötig.“ Auch Johannes Rath, Geschäftsführer und Initiator der „ppc training Akademie“ meint, die richtige Vorbereitung sei essenziell. Wer erfolgreich verhandeln will, solle an seiner inneren Einstellung arbeiten und sich fragen: „Wie gehe ich in eine Verhandlung hinein? Sind mir selbst alle Argumente bewusst? Was muss ich im Vorfeld beachten?“ Als Kardinalfehler ortet Rath, das Gegenüber als Feind zu sehen. Deshalb ist ein Eckpunkt des Trainings das „Verhandeln nach dem Harvard-Konzept“ (Seminar-Titel). „Es gilt, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Eine Verhandlung ist immer Kommunikation. Durch den Wechsel der Perspektive kann ich die Ziele des Gegenübers erkennen. Das Ergebnis muss für beide Seiten passen“, erklärt Rath die Grundidee des Harvard-Konzepts: „Leben und leben lassen.“ Das Seminar richtet sich etwa an Ein- und Verkäufer, an Selbstständige, die Konzepte präsentieren müssen oder an Gründer.

Passender Stil, je nach Situation

Das „1x1 der Verhandlungspsychologie“ will man an der Sigmund Freud Privatuniversität im gleichnamigen dreitägigen Hybridseminar vermitteln. Das hybride Modell des Seminars wurde gewählt, da Teilnehmer kürzere Lerneinheiten lieber online konsumieren würden, sagt Mediatorin und ehemalige Rechtsanwältin Amelie Huber-Starlinger, eine der drei Vortragenden und inhaltliche Leiterin des Kurses. „Der Präsenztag dient dazu, bestimmte Verhandlungssituationen zu simulieren.“ Im Seminar behandelte Beispiele stammen aus dem beruflichen Kontext, etwa Vertragsverhandlungen zwischen Arbeitgeber und -nehmer.

Abgesehen vom Harvard-Konzept werden auch andere Verhandlungsstile vorgestellt und vermittelt, erklärt Huber-Starlinger. „Man setzt das Erlernte in die Praxis um und beobachtet, wie sich das Gegenüber verändert, wenn man den eigenen Verhandlungsstil ändert.“ Was ist das Ziel des Seminars? „Unsere Absolventen sind bei Verhandlungen mit Kunden oder Unternehmen besser vorbereitet. Im besten Fall hilft es, das zu erreichen, was man will.“ (haid)

Web: www.wifiwien.at, www.ppctraining-akademie.at, www.weiterbildungsakademie.sfu.ac.at



("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.08.2022)