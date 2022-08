Die Revolution verriet die Armen

Drucken

Hauptbild • Im 19. Jahrhundert kennen die meisten Länder Gesetze, um Arbeiter zu disziplinieren: Jean-Franąois Millet, Skizze, 1844–1846. • Mary Evans Picture/Picturedesk

In Frankreich wurden 1789 zwar die Privilegien des Adels abgeschafft, die Rechte der Eigentümer aber gestärkt. Die Konzentration des Reichtums nahm in der Folge sogar noch zu, für die ärmsten 50 Prozent war der Fortschritt gleich null. Ein Auszug aus dem neuen Buch „Eine kurze Geschichte der Gleichheit“ von Thomas Piketty.

Glaubt man einem weit verbreiteten Ammenmärchen, so haben wir seit der Aufklärung und den „atlantischen Revolutionen“ in den westlichen Ländern Rechtsgleichheit. Als Gründungsereignis gelten die Französische Revolution und die Abschaffung der Adelsprivilegien in der Nacht des 4. August 1789. Die Wirklichkeit sieht weniger einfach aus. Frankreich und die Vereinigten Staaten waren sklavenhalterische und kolonialistische Republiken, in denen bis in die 1960er-Jahre ganz legale Diskriminierung herrschte. Dasselbe gilt für die britischen oder niederländischen Monarchien. Und fast überall mussten verheiratete Frauen bis in die 60er- und 70er-Jahre warten, um durch rechtliche Gleichstellung der Vormundschaft ihrer Ehemänner zu entkommen.

In Wahrheit ist die seit Ende des 18. Jahrhunderts proklamierte Rechtsgleichheit eine Gleichheit unter weißen Männern, vor allem besitzenden weißen Männern. Die Abschaffung der Privilegien in der Nacht des 4. August bleibt ein entscheidendes Ereignis, aber sie muss in den Zusammenhang eines so langen wie unabgeschlossenen Kampfs um Gleichheit eingeordnet werden. Keine Nacht des 4. August ohne den Sturm auf die Bastille am 14. Juli, und vor allem nicht ohne die Bauernaufstände des Sommers 1789, als die Bauern die Schlösser stürmten, alle Eigentumstitel verbrannten, derer sie habhaft wurden, und so die in Paris versammelten Abgeordneten davon überzeugten, dass sie schnell handeln und die verhassten Institutionen des Feudalismus abschaffen mussten.

Diese Aufstände schließen ihrerseits an Jahrzehnte von Bauernrevolten an, die einzudämmen die staatlichen Gewalten immer größere Mühe hatten. So insbesondere im Sommer 1788, als eine aufgeheizte Stimmung (Besetzung von Grundstücken und Gemeineigentum, Gewalt gegen Eigentümer) in aller Deutlichkeit der Frage nach den Modalitäten der Wahl von Abgeordneten in die Generalstände Ausdruck verlieh.

So endgültig aber der französische Adel 1789 seine steuerlichen, politischen und rechtlichen Privilegien verloren hatte – als besitzende Klasse sollte er noch lange eine privilegierte gesellschaftliche Stellung behaupten. Durch Sichtung von Familiennamen in den Pariser Nachlassarchiven haben wir feststellen können, dass der Adel im 19. Jahrhundert kaum ein Prozent der Pariser Bevölkerung, aber zwischen 40 Prozent und 45 Prozent der vermögendsten Personen stellt, kaum weniger als am Vorabend der Revolution. Erst zwischen 1880 und 1910 geht der Anteil des Adels an den größten Vermögen endgültig zurück.