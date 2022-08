Ein Hochhaus in Odessa

Ausgerechnet im Augenblick, da ich auf das Hochhaus zuging, heulte der Luftalarm los. Wie in frontfernen Gebieten üblich, setzten die Passanten ihren Weg fort.

Wenn ich die Bedingungen, unter denen Journalisten im ukrainischen Kriegsrecht arbeiten dürfen, richtig verstehe, dann darf ich keine Details nennen. Ich lasse daher die Adresse dieses Hochhauses im Großraum Odessa weg, die Zahl seiner Stockwerke, seine Form. Ich nenne vorsichtshalber nicht das Datum, an dem es von einer russischen Rakete getroffen wurde, auch nicht die Zahl der Todesopfer. Ich schicke außerdem voraus, dass die in meinem Bericht geschilderten Haltungen ziemlich sicher nicht die mehrheitliche Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung widerspiegeln.

Ich fuhr letzten Samstag in der Früh zu diesem Hochhaus. Ausgerechnet im Augenblick, da ich darauf zuging, heulte der Luftalarm los. Wie in frontfernen Gebieten üblich, setzten die Passanten ihren Weg fort. Die beschädigten Etagen waren schon wieder aufgemauert, sowohl auf der vorderen als auch auf der rückwärtigen Seite – das Haus muss förmlich durchbohrt worden sein. Auch wenn im ersten Moment alles davongerannt war, war das Haus durchgehend bewohnt. Viele Wohnungsbesitzer waren in den Westen geflohen und vermieteten an Vertriebene aus der russisch besetzten Südukraine. Die meisten Läden im Erdgeschoß hatten offen, vor dem Schönheitssalon rauchten Mitarbeiterinnen. Da dort ein Espresso zu bekommen war, betrat ich den fast leeren Fitnessklub. Keine fünfzehn Meter weiter, auf der erhöhten Balustrade des Hochhauses, lag noch Bombenschutt.