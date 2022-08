Studie warnt vor Perioden-Trackingapps

(c) IMAGO/Panthermedia

Eine Studie bescheinigt vielen Zyklusapps ungenügenden Datenschutz. In den USA könnten die Daten nicht nur für personalisierte Werbung verwendet werden, sondern auch für Strafverfolgung.

Mit dem Ende des Grundrechts auf Abtreibung in den USA wurden auch Warnrufe von Aktivistinnen laut. Frauen, die illegale Abtreibungen durchführen lassen, könnten künftig ins Visier der Polizei geraten. Unter anderem könnten, so kritische Stimmen, auch von Menstruationsapps gesammelte Daten entsprechende Informationen an die Exekutive weitergeben.

Denn auch bei diesen Tracking-Apps stellt sich, wie bei anderen, die Frage nach dem Datenschutz. Sie dienen dazu, über den eigenen Zyklus Buch zu führen, oder um bei dem Wunsch, schwanger zu werden, zu helfen. Dementsprechend „wissen“ die Apps eine Menge - etwa wann oder wie oft jemand Sex hat, wann man seine letzte Periode hatte. Die persönliche Natur der gesammelten Daten ist aber noch lange kein Garant für gewährleisteten Datenschutz. Das bestätigt nun auch eine Studie der Mozilla-Digitalstiftung, die für ihre Arbeit zum Datenschutz bekannt ist.

25 Menstruationsapps im Test

Um den Umgang mit Daten und den Zugang zu Datensicherheit einer Applikation transparenter zu machen, hat die Studie sich die Datenschutzbestimmung von zehn Periodenapps, zehn Schwangerschaftsapps sowie fünf tragbaren Trackingdevices, also etwa Sport- und Fitnessuhren angeschaut. Das Ganze mit ernüchterndem Ergebnis: 18 von 25 untersuchten Apps oder Geräten erhielten eine Datenschutzwarnung. Sie alle würden Daten sammeln, in den Bestimmungen sei allerdings nicht geregelt, an wen diese Daten weitergegeben würden. Daten aus diesen Apps könnte im Marketing, in der Werbung oder auch der Forschung enden. Einige Applikationen könnten Daten sogar weiterverkaufen.

Ein gutes Zeugnis in puncto Datenschutz gab es für einige Fitnessuhren, etwa die Apple Watch, Fitbit von Google und die Gamin-Fitnessuhr. Unter den Apps wurden zwei positiv hervorgehoben. Die Fruchtbarkeitsapp Euki, entwickelt von der NPO „Women help Women“, wurde sogar als datensichere Alternative konzipiert, Gesundheitsdaten werden ausschließlich am eigenen Gerät gespeichert. Die schwedische Verhütungsapp Natural Cycles, würde Daten zumindest nicht weiterverkaufen.

*Privacy not included heißt ein seit 2017 von der Mozilla-Stiftung herausgegebener Ratgeber, der über Datenschutz verschiedener Apps und Geräte informiert.

Auch im deutschsprachigen Raum genutzt

Unter den untersuchten Apps finden sich auch einige, die nicht nur in den USA, sondern auch im deutschsprachigen Raum genutzt werden. Etwa die Zyklusapp Clue, die besonders auf junge Frauen und Mädchen abzielende App Flo oder die App Maya. Insbesondere die App Flo ist kein unbeschriebenes Blatt - sie stand in der Vergangenheit schon in Kritik, Daten mit Facebook geteilt zu haben und wurde vom US-Verbraucherschutz untersucht. Die aus Deutschland stammende App Clue befolgt eigenen Angaben zufolge die Europäische Datenschutzgrundverordnung.

Die hinter der Studie stehende Befürchtung, Daten könnte an ermittelnde Behörden weitergegeben werden, ist nicht unbegründet, auch das hat die Studie ergeben. Erfolgt eine gerichtliche Anordnung, müssen die Daten sowieso zur Verfügung gestellt werden, einige Anbieter könnten dies laut eigener Datenschutzbestimmung auch freiwillig tun. Wer seine Gesundheitsdaten also für sich behalten möchte, hat neben der ausdrücklich empfohlenen App Euki auch noch die Option per Hand Buch zu führen.

(chrima)