Das künstliche Blatt soll für klimafreundlichen Treibstoff sorgen

Das österreichische CD-Labor an der Uni Cambridge trägt Früchte: Auf flexiblen Folien sind Lichtabsorber und Katalysatoren so vereint, dass die Herstellung von Syngas klappt. Jetzt kann dieses Kunstblatt auch schwimmen und auf dem Meer Energie liefern.

Ein heiliger Gral der Forschung ist, die Vorgänge in Pflanzenblättern so nachzubauen, dass man saubere Energie bekommt und CO 2 verwerten kann. Die Fotosynthese hat über drei Milliarden Jahre Evolution hinter sich, wir Menschen arbeiten erst seit einigen Jahrzehnten an den technischen Nachahmungen. Ein Christian-Doppler-Labor verfolgte sieben Jahre lang die Umsetzung des „künstlichen Blattes“, also die Nutzung von Pflanzenmechanismen für unseren Alltag. Geleitet von Erwin Reisner, der heuer auch herausgefunden hat, dass Europas Seen mehr Mikroplastik enthalten als angenommen, fokussierte das „CD-Labor für Erneuerbare Syngas-Chemie“ darauf, klimafreundlichen Treibstoff aus künstlichen Blättern zu gewinnen.