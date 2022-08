In Spanien gehen die Lichter aus

Beleuchtung abends abdrehen, weniger klimatisieren: Das ist in Spanien Pflicht. Und hat messbare Erfolge.

Madrid. Der historische Königspalast in Madrids Altstadt liegt im Dunkeln. Die Außenbeleuchtung des Stadtschlosses ist abgeschaltet. Auch die prachtvolle Fassade des gegenüberliegenden „Königlichen Theaters“, das Madrids berühmtes Opernhaus ist, wird nachts nicht mehr angestrahlt.

Seit Spaniens Energiesparplan am 10. August in Kraft trat, werden jeden Abend Millionen Lampen ausgeknipst. Von 22 Uhr an muss auch die nächtliche Schaufensterbeleuchtung im Handel abgedreht werden. Und für die Klimatisierung und Beheizung von Amtsgebäuden, Shops, Restaurants, Kinos und Flughäfen gilt ein Temperaturlimit.