Wenn „Vollkasko“ zur Untertreibung wird

Obwohl ein Antiteuerungspaket dem anderen folgt, sollen vor allem kleine Pensionen jetzt weit über den Inflationswert steigen. Was für eine Verirrung.

Erinnern Sie sich an die Zeiten, als SPÖ und ÖVP wochenlang um jährliche Beträge von 20 Millionen Euro gestritten haben, etwa für Bildungspakete, Gratiszahnspange oder dergleichen mehr? Das mag erst einige Jahre her sein. Budgetär ist es eine Welt von vorgestern.

Den monetären Krisenmodus haben wir nämlich auch mit dem Auslaufen der Corona-Einschränkungen nicht verlassen, ganz im Gegenteil. So wird dieser Tage darüber diskutiert, wie stark man Pensionisten die Inflation abgelten soll. Eigentlich gibt es dafür ein Gesetz mitsamt Indikator, der am Donnerstag einen Wert von 5,8Prozent ausgespuckt hat. Nicht nur SPÖ, FPÖ und Seniorenvertretern ist das zu wenig, der rote Pensionistenverband fordert ein Plus von zehn Prozent; alles darunter wäre aus Sicht der Blauen „ein Hohn“. Wie in den vergangenen Jahren dürften nun vor allem niedrige Pensionen über dem eigentlichen Wert erhöht werden, der Vizekanzler stieg unlängst medial mit „zwei, zweieinhalb Prozent darüber“ in die Verhandlungen ein. Die Unterkante scheint also bei acht Prozent zu liegen.