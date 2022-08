Schüsse in Malmö: Eine Person tot, eine Frau verletzt

Die Polizei evakuierte in einem Großeinsatz das Einkaufszentrum. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden und der Einsatz sei beendet.

In einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitag Schüsse gefallen. Zwei Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen mittlerweile verstorben, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Eine verletzte Frau werde in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Die Exekutive, die nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot im Einsatz war, evakuierte das Einkaufszentrum.

Die Polizei nahm demnach den mutmaßlichen jugendlichen Schützen fest und schloss ein mögliches terroristisches Motiv aus. Es handle sich mutmaßlich um einen "isolierten Vorfall im Zusammenhang mit kriminellen Gruppen“, sagte Polizeisprecher Jimmy Modin. "Wir glauben, dass die unmittelbare Gefahr vorbei ist", sagte eine Polizeisprecherin. Bei den Verletzten handelte es sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden um einen Mann und eine Frau. Der Zustand der Frau sei ernst, hieß es.

Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, ein Mensch habe wahllos auf Menschen in dem Einkaufszentrum Emporia geschossen. Dies wurde von der Polizei nicht bestätigt.

Im Juli waren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, die rund 30 Kilometer von Malmö entfernt ist, drei Menschen bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum getötet worden.

