Symbiose von leger und seriös

Die Edition Hawara hat sich auf die internationale Wiederveröffentlichung von obskurer heimischer Musik aus den Achtzigerjahren spezialisiert.

Julian Horn und Fabio Wolkenstein legten früher im sagenumwobenen Club U am Wiener Karlsplatz auf. Jonny Nemetz gehörte dem DJ-Kollektiv „Deep House Mafia“ an, welches in den Jahren 2000 bis 2012 die hiesige Szene mitprägte. Heute gehen alle drei seriösen Beschäftigungen nach.

Julian Horn ist mit seinem Vater im Lederbusiness tätig (R. Horn's), Fabio Wolkenstein ist Universitätsprofessor. Jonny Nemetz schließlich betreibt mit seinem Onkel eine Firma, die der Luxushotellerie und Handelsketten pfiffige Backgroundmusik zusammenstellt. Die Begeisterung fürs Plattensuchen, das sogenannte „Diggen“, haben sich die drei Freunde bewahrt. „Irgendwann will man die Wurzeln der Lieblingsmusik erforschen. Dann landete man zwangsläufig bei Soul, Disco und Jazz“, sagt Nemetz. „Und dann will man auch die europäischen und fernöstlichen Ausläufer kennenlernen. Auf diese Weise haben wir uns lang nach unserer gemeinsamen Schulzeit im Gymnasium Stubenbastei nochmals näher kennengelernt. Wir fahren gerne zum Diggen nach Japan.“