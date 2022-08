Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova gewann 4:2 im Viertelfinale gegen Doppelpartnerin Szocs. Damit erreicht die 27-Jährige wie 2018 drei EM-Podestplätzen. Im Semifinale trifft sie auf Deutschlands Sabine Winter.

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova hat ihre dritte Medaille bei den Tischtennis-Europameisterschaften in München geholt. Die Doppel-Europameisterin mit der Rumänin Bernadette Szocs und Dritte im Mixed mit ihrem Landsmann Robert Gardos zog am Freitagabend ins Einzel-Semifinale ein und hat damit einen weiteren Podestplatz fix. Im Viertelfinale setzte sich die 27-Jährige gegen Szocs 4:2 (6,-4,8,6,-6,5) durch. Im Semifinale geht es am Samstag gegen die Deutsche Sabine Winter.

Polcanova hatte davor am Freitag die Polin Natalia Partyka 4:2 (10,-6,7,-6,11,7) in die Schranken gewiesen. Auch 2018 in Alicante hatte Europas aktuelle Nummer vier drei EM-Medaillen erreicht, und zwar Bronze im Einzel sowie Silber in Doppel und Mixed. Im Rahmen der European Championships in München heimste das ÖTTV-Team insgesamt vier Medaillen ein. Neben den vier von bzw. mit Polcanova gewann das Männer-Doppel Robert Gardos/Daniel Habesohn Silber. Insgesamt hält Österreich bei den Championships nun schon bei acht Medaillen (bisherige sieben: 3 Gold, 2 Silber, 2 Bronze).

Im Einzel zog Habesohn am Freitagvormittag im Sechzehntelfinale gegen den deutschen Benedikt Duda mit 3:4 (-4,11,-8,-9,9,6,-7) den Kürzeren. Der Wiener war 1:3 zurückgelegen, ehe er sich zurückkämpfte und einen Entscheidungssatz erzwang. In diesem behielt Duda die Oberhand.

(APA)