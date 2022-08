Rätselhaftes Fischsterben in Bad St. Leonhard

150 Saiblinge sind in einem Privatteich in Kärnten auf der Oberfläche getrieben. Das Wasser wird nun untersucht.

150 Saiblinge sind in einem Privatteich in der Gemeinde Bad St. Leonhard, Bezirk Wolfsberg, verendet und auf der Oberfläche getrieben. Ein 57-jähriger Mann aus der Gemeinde zeigte dies am Freitag an, wie die Polizei Kärnten am Samstag mitteilte. Polizeibeamte aus St. Veit an der Glan nahmen Wasserproben und Proben der Fische.

Um den Grund des Fischsterbens festzustellen, wurden die gesicherten Proben der Kärntner Landesregierung, Abteilung Umwelt - veterinärmedizinische Untersuchungsstelle, übergeben. Das Ergebnis ist noch ausständig.

(APA)