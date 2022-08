Papst Franziskus fragt bei Influencern nach

Durch Gespräche sollen Vorschläge für eine "kulturelle Verwandlung" entstehen - mit dem Ziel, "das Gemeinwohl, die universellen Werte" zu fördern.

Papst Franziskus will sich im Vatikan mit Künstlern und Influencern austauschen. Dabei sollen Vorschläge für eine "kulturelle Verwandlung" entstehen - mit dem Ziel, "das Gemeinwohl, die universellen Werte und die Begegnung zwischen den Menschen" zu fördern, zitiert Vatican News laut Kathpress die spanische Stiftung "Vitae" (Freitag), die das Treffen organisiert.

Demnach geht es um kulturelle Initiativen auf Weltebene "für eine bessere Welt, in der Eintracht, Hoffnung und die Begegnung zwischen Menschen in all ihrer Verschiedenheit" wieder mehr Platz haben. Zahlreiche internationale Persönlichkeiten aus Film und Musik hätten ihre Teilnahme zugesagt. Der erste "Vitae-Gipfel" soll am 31. August und 1. September in der Casina Pio VI. in den vatikanischen Gärten stattfinden.

