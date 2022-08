„Tatort“-Drehbuchautor Felix Huby gestorben

(c) imago stock&people

Neben „Tatort“ schrieb er auch andere erfolgreiche Serien, etwa „Oh Gott, Herr Pfarrer“. Nun ist der Drehbuchautor Felix Huby gestorben.

Der Drehbuchautor und Schriftsteller Felix Huby - Erfinder der berühmten „Tatort“-Kommissare Schimanski und Bienzle - ist tot. Berichte der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“ bestätigte der Filmproduzent Zoran Solomun der Deutschen Presse-Agentur am Samstag unter Berufung auf Hubys Sohn.

Felix Huby wurde 83 Jahre alt. Er war Mit-Erfinder des Duisburger „Tatort“-Kommissars Horst Schimanski und Erfinder des Stuttgarter Fernsehkommissars Ernst Bienzle. Zudem schrieb er zahlreiche Serien und Romane, etwa „Der Atomkrieg in Weihersbronn“. Ursprünglich war Huby - mit bürgerlichem Namen Eberhard Hungerbühler - Journalist unter anderem beim „Spiegel“. Nach Informationen der Stuttgarter Zeitungen starb er am Freitag in Berlin nach schwerer Krankheit.

