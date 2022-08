Ludwig Adamovich: „Rand zum Lächerlichen überschritten“

Der Berater des Bundespräsidenten und frühere Präsident des Vfgh, Ludwig Adamovich, wird am kommenden Mittwoch 90 Jahre alt. Im „Presse"-Interview kritisiert er das Antreten manch kleiner Gruppierung zur Präsidentschaftswahl und warnt vor einer zunehmenden Aggressivität in der Gesellschaft. Die bekannt gewordenen Chats findet er „schauderhaft“.

Finden Sie es richtig, dass die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ keine Kandidaten ins Rennen um die Hofburg schicken?

Ludwig Adamovich: Richtig oder falsch will ich da nicht sagen. Aber durch diesen Verzicht wird das Auftreten von kleinen Gruppierungen begünstigt, von denen manche wahrscheinlich von Anfang an chancenlos sind, andere aber nicht. Und das ist nicht sehr günstig für die Demokratie. Auf der anderen Seite muss man nach den Erlebnissen der letzten Präsidentschaftswahl verstehen, dass man sich nicht die Finger verbrennen will.

Sehen Sie in einer der Bewegungen eine Gefährdung der Demokratie?

Nein, darin nicht, aber in anderen Punkten, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen werden. Aber gut ist es nicht, weil der Rand zum Lächerlichen überschritten wird und das nicht gerade geeignet ist, das Ansehen des Amtes zu fördern.