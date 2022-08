Wo die Stanitzel entstehen

Michael Wessner leitet die Prusik-Waffelfabrik in Wien. Die Waffelautomaten sind gut 50 Jahre alt. „Die laufen wie ein Glöckerl.“

Seit 1924 werden bei Waffel Prusik in Wien-Ottakring Hohlwaffeln hergestellt, ebenso wie Eisstanitzel, aber auch süße Becher und Krügerl für das Schaumhäferl.

Es sind Spuren der Vergangenheit, die hier im 16. Wiener Gemeindebezirk deutlich werden. Natürlich, es gibt immer noch einige produzierende Betriebe in Ottakring. Spaziert man durch die Gassen des Bezirks, erblickt man durch die ein oder andere offene Tür, dass auch heute noch in Erdgeschoss- oder Souterrainlokalen kleine Handwerksbetriebe angesiedelt sind. So viele wie einst sind es aber längst nicht mehr.

Neben den großen, wie Manner oder Ottakringer, haben sich aber auch ein paar kleine traditionsreiche Betriebe gehalten. Zum Beispiel die Firma Prusik, die sich die älteste Wiener Hohlwaffel- und Oblatenfabrik nennt.