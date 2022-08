Lust und Leid einer Imkerin

Im Frühjahr habe es nach einem perfekten Honigjahr ausgesehen, erzählt Salzburgs Stadtimkerin Karoline Greimel. Bei Hitze und Trockenheit geht sie füttern statt ernten.

So einen Sommer hat Karoline Greimel noch nicht erlebt: Die Salzburger Imkerin kümmert sich seit 20 Jahren um Bienen, einmal geht es besser, einmal schlechter mit den Stöcken. Doch dass ihre Völker mitten im Sommer zu verhungern drohen, das ist für die erfahrene Bienenwirtin neu.

Hitze und Trockenheit setzen nicht nur den Menschen, sondern auch Tieren und Pflanzen zu. „Die Bienen finden kaum Futter“, berichtet Greimel der „Presse am Sonntag“. An Honigernte ist derzeit nicht zu denken. Den Honig, den die Völker in den vergangenen Wochen eingetragen haben, brauchen die Tiere selbst. „Ich muss derzeit bei manchen Stöcken sogar füttern“, beschreibt Greimel die Lage.