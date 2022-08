Der unbeliebte „Onkel“ im Weißen Haus

Trotz beachtlicher Erfolge bei der Gesetzgebung ist Joe Biden unpopulär wie kaum je ein amerikanischer Präsident vor ihm. Woran liegt das?

Lang ist sie, die Liste, die US-Präsident Joe Biden an soeben durchgerungenen Gesetzespaketen vorlegen kann. Im Weißen Haus ist man in Jubelstimmung. Auch, weil die Inflation leicht absinkt. Und die Benzinpreise wieder fallen.

Dabei hatten Beobachter Anfang des Sommers schon den Abgesang auf Bidens Präsidentschaft angestimmt. „Joe Biden hat alle enttäuscht“, titelte der Londoner „Economist“. Adam Tooze, Professor an der Columbia-Universität in New York, ging einen Schritt weiter: „Warum Joe Biden gescheitert ist“ nannte er seine Analyse im „New Statesman“, veröffentlicht am 20. Juli.