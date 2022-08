Franziskus und der Kriegstreiber

Krieg und Frieden: Rom agiert hochriskant hochpolitisch. Der Papst könnte den Moskauer Patriarchen treffen. Jenen „Mann Gottes“, der Russlands Überfall auf die Ukraine absegnet.

Dieses Date wird Schlagzeilen machen. Wenn es stattfindet. Aber die Weichen für ein Treffen zwischen Papst Franziskus und dem als „Kriegstreiber“ bezeichneten Patriarchen Kyrill I. scheinen gestellt.

Mitte September werden jedenfalls beide zur selben Zeit am selben Ort sein, beim 7. Weltkongress der Religionen in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan. Persönliche Gespräche zwischen Papst und dem Moskauer orthodoxen Außenminister, Metropolit Antonij, einem engen Vertrauten Kyrills, haben schon stattgefunden, zwischen Papst und ukrainischem Botschafter Andrij Jurasch ebenso.

Denn eines scheint dem Vatikan klar, der zuletzt in seiner Außenpolitik nicht immer trittsicher erschienen ist (Stichwort Geheimarrangement mit Chinas Machthabern): Vor einem derartigen Treffen müsste der Papst seine Ankündigung wahr machen und die Ukraine besuchen. Alles andere würden nicht nur die Katholiken im Land nicht verstehen. Andernfalls wäre das politische Signal einer Begegnung zwischen Franziskus und Kyrill fatal und könnte dem Kreml Propagandahilfe sein.

Etliche Etagen tiefer hat in Österreich der nicht unumstrittene Chef einer Partei zuletzt versucht, von internen Schwierigkeiten abzulenken. Herbert Kickl hat sich an antiklerikale Reflexe seiner FPÖ und deren deutschnationaler Vorgänger erinnert. Die Kirchenbeiträge angesichts der Teuerung auszusetzen, wäre tätige Nächstenliebe, ließ er über Aussendung adressiert an Kardinal Christoph Schönborn wissen. Der ist zwar schon länger nicht Vorsitzender der Bischofskonferenz, aber allzu viel kirchliches Wissen sollte man einem FPÖ-Obmann nicht unterstellen. Die Erzdiözese Wien reagierte prompt und extra dry. Derartiges sei gelebte Praxis. Bei individuellen finanziellen Problemen gebe es ebensolche Lösungen. Hinweise, die FPÖ könnte auf Mitgliedsbeiträge und Teile der überbordenden Parteienförderung verzichten, ersparte man sich.

Herbert Kickl hat seinen Tipp so begründet: „Es wäre einmal ein Schritt fernab jeglicher politischen Stimmungsmache, wie Dom-Impfaktionen zugunsten milliardenschwerer Pharmakonzerne.“ Aha, die Impfaktion im Stephansdom war also nicht zugunsten von Menschen, die sich vor den Folgen einer Coronainfektion schützen wollen? Gut, dass wir Politiker wie Herbert Kickl haben, die das Manöver „zugunsten milliardenschwerer Pharmakonzerne“ (die auch das von ihm propagierte Entwurmungsmittel produzieren?) durchschauen. Und: „Fernab politischer Stimmungsmache“? Herbert Kickl weiß, wovon er spricht. Immerhin praktiziert er politische Stimmungsmache selbst. Nicht zuletzt durch Aussagen wie diese.

Politik und Kirche, Kirche als Thema der Politik und eine sich politisch äußernde Kirche: schwierige Felder. Die zu Minenfeldern werden können.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.08.2022)