Vorgeschichte in Serie: „Die Ringe der Macht“

Peter Jacksons Trilogie war enorm erfolgreich, die im September startende Amazon-Serie enorm teuer.

Die Bücher von J. R. R. Tolkien galten wegen ihrer Komplexität lang als unverfilmbar. Immerhin ist kein anderer Fantasystoff so dicht wie das, was der Literaturprofessor in seinen Büchern geschaffen hat. Versuche hat es zwar im vorigen Jahrhundert gegeben, etwa 1978 einen Zeichentrickfilm, der von dem „einen Ring“ und Frodo Beutlin erzählt. Erfolgreich war aber erst der bis dahin recht unbekannte neuseeländische Regisseur Peter Jackson.

Von 2001 bis 2003 kam seine „Herr der Ringe“-Trilogie ins Kino – ein bildgewaltiges Abenteuer im Geist des Originals. 17 Oscars bekam die Reihe, beinahe drei Milliarden Dollar spielte sie im Kino ein. Und wegen der spektakulären Landschaftsbilder wollte plötzlich jeder nach Neuseeland reisen. Rund zehn Jahre später folgte, nach einem langen Streit um die Rechte, die Vorgeschichte „Der Hobbit“. Jacksons Rückkehr nach Mittelerde kam ganz gut an, konnte aber nicht an den vorherigen Erfolg anschließen.