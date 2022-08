Rezensionen

Ein-Sternchen-Ratings decken schonungslos auf, dass Sehenswürdigkeiten ihren Ruhm nicht verdienen.

Sie sind aus dem Urlaub zurück und von Trauer umflort? So toll war es doch gar nicht. Trösten Sie sich mit Bewertungen auf Tripadvisor, wo man nicht nur mit Lokalen und Hotels streng ins Gericht geht, sondern auch mit Sehenswürdigkeiten.

Zur Notre-Dame in Paris ist da zu lesen: „Das Innere ist grauenhaft. Dunkel, feucht, schäbig und bedrückend!“ Nur selektiv genossen hat eine Userin den Petersdom: „Schöne Statue der Pietà, aber ansonsten nichts Besonderes.“ Die Akropolis in Athen, schonungslos subsumiert: „Ein schlecht instand gehaltener Haufen Steine.“ Der Zoo von London, auf den Punkt gebracht: „Es waren nur sehr wenige Tiere zu sehen, und die schauten deprimiert drein.“ Ähnlich scharf beobachtet in der Accademia zu Florenz: „Der Souvenirladen ist größer als das eigentliche Museum.“ Der Mies-van-der-Rohe-Pavillon in Barcelona mag Architekten verzücken, aber für den nüchternen Blick ist da „ein kleines Haus mit einem Garten, das ist alles.“

Auch in St. Tropez gibt es „nichts zu sehen, nur ein langweiliger Hafen mit Menschen, die vorgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind.“ Und Capri? „Hoffen Sie nicht, das Schlagen der Wellen zu hören, man hört nur die Motoren der Boote.“ Dort am Meer zu verweilen, „ist so absurd, wie sich in die Betrachtung eines Parkplatzes zu vertiefen. Unbedingt vermeiden!“ Und noch ein Quergeschrieben zur Piazza San Marco in Venedig: „Der Platz sieht aus, als hätte ihn ein Dritte-Welt-Diktator ohne jeden Geschmack entworfen.“ Aber glauben Sie nicht, Sie seien jetzt ins Paradies heimgekehrt. „Groß“ findet Stephen aus Bristol unseren Stephansdom, „aber innen einfach nur hässlich“.

