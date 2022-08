In Flip-Flops durch die Katastrophe

In seinem gewaltigen Roman „Der Anfang von morgen“ entfaltet Jens Liljestrand vor dem Hintergrund der Klimatragödien ein gesellschaftliches Panorama des Untergangs. ✒

Wie ein Hollywood-Blockbuster beginnt der Roman „Der Anfang von morgen“ des schwedischen Schriftstellers Jens Liljestrand. Eine Familie, Vater, Mutter, drei Kinder, darunter ein Baby, sind im schwedischen Hinterland auf der Flucht vor den nahenden Waldbränden, der Rauch ist schon zu sehen und zu riechen, Sirenen heulen im Hintergrund, in der Ferne knattern die Löschflugzeuge. Das Auto wird vollgepackt, ein bisschen Proviant noch, aber dann springt der Motor nicht an. Es ist ein E-Auto, die Batterie ist leer, es gibt keine Chance, sie aufzuladen. Einer amerikanischen Familie wäre das vielleicht nicht passiert.

Didrik, seine Frau Carola und die Kinder müssen zu Fuß gehen und können nur das Notwendigste mitnehmen. Fatalerweise behält Zack, der mittlere Junge, seine Flip-Flops an, und daraus entwickelt sich die nächste Katastrophe, er verletzt sich am Fuß und kann auf der Landstraße nicht mehr weiter. Die Familie verliert sich auf quälende Weise im Lauf ihrer dramatischen Flucht, so viel sei hier noch verraten. Die Kopflosigkeit, mit der Didrik teilweise vorgeht, schmerzt.



Feststecken in der Dystopie. In weiteren Handlungssträngen mit Figuren, die aus der Ich-Perspektive erzählen, ergibt sich das Bild einer Gesellschaft, die sich nicht am Rande der Dystopie befindet, sie steckt in Wahrheit schon darin. Dass es seit einigen Jahren so viel Literatur gibt, die dieses Thema ausverhandelt, Szenarien entwirft und die Menschheit am oder bereits im Abgrund zeigt (oder danach), beweist die Dringlichkeit der Frage, wie wir denn eigentlich weitermachen wollen. Oft bleibt eine Gruppe von Menschen in einem neu geschaffenen Habitat oder in einer ramponierten Umwelt zurück, die nur noch mit rudimentären Mitteln bewohnt werden kann. Sieht so die Lösung aus?