Österreichs VAR sind die TV-Bildschirme zu klein

Nach Salzburgs Sieg über Klagenfurt wird wieder einmal über den Video-Schiedsrichter diskutiert, zumal der Referee das ungeahndete Handspiel im Strafraum kurios erklärte. Lask weiter ungeschlagen.

Salzburg/Linz. Aufregung herrscht wieder einmal um den Video Assisted Referee (VAR) in der Bundesliga, insbesondere bei Austria Klagenfurt nach der 0:2-Niederlage gegen Red Bull Salzburg. Anlass war eine mögliche Elfmeter-Szene für die Kärntner in der 51. Minute, als Maximilian Wöber einen von Andy Irving gespielten Ball an der Strafraumgrenze mit der Hand abblockte.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult war nach der Partie erzürnt. „Es wird jetzt auch wieder die Diskussion geben. Der eine Schiedsrichter wird sagen, es war natürlich, der andere wird sagen, es war unnatürlich“, so der Wiener. „Aber in dem Moment blockt er den Schuss, und vor allem die Hand ist relativ weit weg. Glück für Salzburg, dass er da anders entschieden hat.“

Dem pflichtete sein Gegenüber Matthias Jaissle bei. „Es ist in der Tat so, dass wir uns da nicht beschweren dürfen. Es war eine brenzlige Situation, die zugunsten von uns ausging“, sagte der Deutsche, fällte trotz allem ein eindeutiges Resümee. „Aber wenn man den kompletten Spielverlauf hernimmt, dann war es einfach ein sehr souveräner und auch verdienter Sieg von uns.“

Für Referee Josef Spurny war es letztlich eine Fehlentscheidung, für die er sich entschuldigte und mit einer kurios anmutenden Erklärung aufwartete, warum die Kollegen vor den TV-Schirmen nicht eingriffen: „Die Bilder im VAR-Room sind etwas kleiner, als wir sie hier sehen.“

Lob für Lask-Winner Nakamura

Von der Spitze lacht der Lask, der nach dem 1:0 in Graz als einziges Team ungeschlagen ist. „Ein wunderschöner Tag“, freute sich Trainer Dietmar Kühbauer über den Auswärtserfolg dort, wo heuer schon Meister Salzburg gestolpert ist.

Der junge LASK-Goalgetter Marin Ljubicic konnte sich in Graz nicht in Szene setzen und wurde nach einer Stunde ausgetauscht. Dafür war Keito Nakamura, der gerade erst seinen Vertrag bei den Athletikern bis 2025 verlängert hat, zur Stelle und sicherte mit seinem dritten Saisontreffer den Oberösterreichern den Sieg. Peter Michorl bezeichnete seinen japanischen Teamkollegen nach der Partie als "überragend". "Keita ist ein außergewöhnlicher Fußballspieler, ein außergewöhnlicher Techniker", war auch Kühbauer vom 22-Jährigen angetan.

Zum Fan-Boykott in den ersten 20 Minuten wegen der rosa Dressen wollte der LASK-Coach nichts sagen. Michorl meinte nur: "Sie haben die besseren 70 Minuten gesehen und können nun zufrieden nach Hause fahren." Kühbauer war da schon beim nächsten Gegner am kommenden Samstag: "Jetzt gilt es, sich gut auf Altach vorzubereiten."

(APA/red)